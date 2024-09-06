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"Осталось недолго". В США увидели странную деталь в произошедшем в Киеве - 06.09.2024, ПРАЙМ
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"Осталось недолго". В США увидели странную деталь в произошедшем в Киеве
"Осталось недолго". В США увидели странную деталь в произошедшем в Киеве - 06.09.2024, ПРАЙМ
"Осталось недолго". В США увидели странную деталь в произошедшем в Киеве
Перестановки в руководстве киевского режима указывают на то, что его положение становится всё более шатким, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T22:51+0300
2024-09-06T22:51+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Перестановки в руководстве киевского режима указывают на то, что его положение становится всё более шатким, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Он отметил, что если дела идут хорошо, то не возникает потребности в "резких действиях". По его мнению, "перестановка стульев на Титанике" говорит о том, что у Украины осталось не так много времени.Бывший разведчик считает, что поражение Украины в военном конфликте — это лишь вопрос времени. По мнению эксперта, если бы украинские военные одерживали победу, то Владимир Зеленский не выступал бы с пространными и нелепыми заявлениями, а также не обращался бы с просьбами об увеличении помощи.На этой неделе спикер Рады Руслан Стефанчук объявил, что министры Украины Денис Малюська, Александр Камышин, Руслан Стрелец и вице-премьер Ольга Стефанишина, а также глава МИД Дмитрий Кулеба подали в парламент заявления об отставке.
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украина
Спецоперация на Украине, УКРАИНА
22:51 06.09.2024
 
"Осталось недолго". В США увидели странную деталь в произошедшем в Киеве

Шаффер: кадровые перестановки в Киеве указывают, что им осталось недолго

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Перестановки в руководстве киевского режима указывают на то, что его положение становится всё более шатким, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он отметил, что если дела идут хорошо, то не возникает потребности в "резких действиях". По его мнению, "перестановка стульев на Титанике" говорит о том, что у Украины осталось не так много времени.
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Вчера, 21:37
Бывший разведчик считает, что поражение Украины в военном конфликте — это лишь вопрос времени. По мнению эксперта, если бы украинские военные одерживали победу, то Владимир Зеленский не выступал бы с пространными и нелепыми заявлениями, а также не обращался бы с просьбами об увеличении помощи.
На этой неделе спикер Рады Руслан Стефанчук объявил, что министры Украины Денис Малюська, Александр Камышин, Руслан Стрелец и вице-премьер Ольга Стефанишина, а также глава МИД Дмитрий Кулеба подали в парламент заявления об отставке.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНА
 
 
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