https://1prime.ru/20240906/ukraina-851400319.html

"Осталось недолго". В США увидели странную деталь в произошедшем в Киеве

"Осталось недолго". В США увидели странную деталь в произошедшем в Киеве - 06.09.2024, ПРАЙМ

"Осталось недолго". В США увидели странную деталь в произошедшем в Киеве

Перестановки в руководстве киевского режима указывают на то, что его положение становится всё более шатким, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T22:51+0300

2024-09-06T22:51+0300

2024-09-06T22:51+0300

спецоперация на украине

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg

МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Перестановки в руководстве киевского режима указывают на то, что его положение становится всё более шатким, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Он отметил, что если дела идут хорошо, то не возникает потребности в "резких действиях". По его мнению, "перестановка стульев на Титанике" говорит о том, что у Украины осталось не так много времени.Бывший разведчик считает, что поражение Украины в военном конфликте — это лишь вопрос времени. По мнению эксперта, если бы украинские военные одерживали победу, то Владимир Зеленский не выступал бы с пространными и нелепыми заявлениями, а также не обращался бы с просьбами об увеличении помощи.На этой неделе спикер Рады Руслан Стефанчук объявил, что министры Украины Денис Малюська, Александр Камышин, Руслан Стрелец и вице-премьер Ольга Стефанишина, а также глава МИД Дмитрий Кулеба подали в парламент заявления об отставке.

https://1prime.ru/20240906/ukraina-851399380.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина