https://1prime.ru/20240906/valyutizatsiya-851383301.html
ЦБ рекомендует банкам сократить валютизацию активов для стабилизации рынка
ЦБ рекомендует банкам сократить валютизацию активов для стабилизации рынка - 06.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ рекомендует банкам сократить валютизацию активов для стабилизации рынка
ЦБ РФ для стабилизации ситуации на валютном рынке рекомендует банкам сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютных кредитов, регулятор... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T10:56+0300
2024-09-06T10:56+0300
2024-09-06T11:43+0300
банк россии
валютный рынок
активы
кредит
валютный своп
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ для стабилизации ситуации на валютном рынке рекомендует банкам сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютных кредитов, регулятор не может использовать "валютный своп" для фондирования валютных активов, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.Стоимость привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке на срок один день растет последние 3 месяца - если в начале лета она была в диапазоне 1-2%, то к концу августа приблизилась к 8,5%. При этом уже 30 августа ситуация резко ухудшилась - ставка подскочила до 42,15%. В сентябре она и вовсе впервые поднялась выше 200%. ЦБ ранее в пятницу объяснил рост ставок в августе сокращением предложения юаней со стороны отдельных участников рынка."Для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих санкций банковскому сектору целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования", - указывается в обзоре.ЦБ пояснил, что с конца 2023 года банки наращивали валютное корпоративное кредитование (при этом не только замещали "токсичные" ссуды, но и выдавали новые кредиты в юанях), одновременно сокращая объем ликвидных активов в юанях. Это объясняет потребность организаций в краткосрочных юанях. Однако в условиях действия валютных ограничений основным источником фондирования для банков являются депозиты компаний, которые достаточно волатильны. Если начнется отток депозитов, то для балансировки открытой валютной позиции банки вынуждены обращаться к валютным свопам."Операции "валютный своп" Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке", - подчеркивает регулятор.С 19 января 2023 года Банк России проводит операции "валютный своп" по продаже юаней за рубли с последующей их покупкой на срок 1 день с расчетами "сегодня/завтра". Размер валютного свопа изначально составлял 10 миллиардов юаней, однако весной регулятор в отдельные дни готов был предлагать и до 20 миллиардов юаней по нему. Но впервые повышенным лимитом банки воспользовались лишь 13 июня. При этом в конце августа регулятор объем операций достиг уже рекордных 35,2 миллиарда юаней.
https://1prime.ru/20240906/svop-851383553.html
https://1prime.ru/20240906/valyuta-851383396.html
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ПРАЙМ
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валютный рынок, активы, кредит, валютный своп
Банк России, валютный рынок, активы, кредит, валютный своп
ЦБ рекомендует банкам сократить валютизацию активов для стабилизации рынка
ЦБ рекомендует банкам сокращать валютизацию активов, ограничивать рост валютных кредитов
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ для стабилизации ситуации на валютном рынке рекомендует банкам сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютных кредитов, регулятор не может использовать "валютный своп" для фондирования валютных активов, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
Стоимость привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке на срок один день растет последние 3 месяца - если в начале лета она была в диапазоне 1-2%, то к концу августа приблизилась к 8,5%. При этом уже 30 августа ситуация резко ухудшилась - ставка подскочила до 42,15%. В сентябре она и вовсе впервые поднялась выше 200%. ЦБ ранее в пятницу объяснил рост ставок в августе сокращением предложения юаней со стороны отдельных участников рынка.
"Для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих санкций банковскому сектору целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования", - указывается в обзоре.
ЦБ пояснил, что с конца 2023 года банки наращивали валютное корпоративное кредитование (при этом не только замещали "токсичные" ссуды, но и выдавали новые кредиты в юанях), одновременно сокращая объем ликвидных активов в юанях. Это объясняет потребность организаций в краткосрочных юанях. Однако в условиях действия валютных ограничений основным источником фондирования для банков являются депозиты компаний, которые достаточно волатильны. Если начнется отток депозитов, то для балансировки открытой валютной позиции банки вынуждены обращаться к валютным свопам.
ЦБ объяснил рост ставок на рынке валютных свопов
"Операции "валютный своп" Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке", - подчеркивает регулятор.
С 19 января 2023 года Банк России проводит операции "валютный своп" по продаже юаней за рубли с последующей их покупкой на срок 1 день с расчетами "сегодня/завтра". Размер валютного свопа изначально составлял 10 миллиардов юаней, однако весной регулятор в отдельные дни готов был предлагать и до 20 миллиардов юаней по нему. Но впервые повышенным лимитом банки воспользовались лишь 13 июня. При этом в конце августа регулятор объем операций достиг уже рекордных 35,2 миллиарда юаней.
В Банке России оценили объем покупки валюты в августе