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ЦБ рекомендует банкам сократить валютизацию активов для стабилизации рынка - 06.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ рекомендует банкам сократить валютизацию активов для стабилизации рынка
ЦБ рекомендует банкам сократить валютизацию активов для стабилизации рынка - 06.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ рекомендует банкам сократить валютизацию активов для стабилизации рынка
ЦБ РФ для стабилизации ситуации на валютном рынке рекомендует банкам сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютных кредитов, регулятор... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T10:56+0300
2024-09-06T11:43+0300
банк россии
валютный рынок
активы
кредит
валютный своп
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ для стабилизации ситуации на валютном рынке рекомендует банкам сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютных кредитов, регулятор не может использовать "валютный своп" для фондирования валютных активов, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.Стоимость привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке на срок один день растет последние 3 месяца - если в начале лета она была в диапазоне 1-2%, то к концу августа приблизилась к 8,5%. При этом уже 30 августа ситуация резко ухудшилась - ставка подскочила до 42,15%. В сентябре она и вовсе впервые поднялась выше 200%. ЦБ ранее в пятницу объяснил рост ставок в августе сокращением предложения юаней со стороны отдельных участников рынка."Для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих санкций банковскому сектору целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования", - указывается в обзоре.ЦБ пояснил, что с конца 2023 года банки наращивали валютное корпоративное кредитование (при этом не только замещали "токсичные" ссуды, но и выдавали новые кредиты в юанях), одновременно сокращая объем ликвидных активов в юанях. Это объясняет потребность организаций в краткосрочных юанях. Однако в условиях действия валютных ограничений основным источником фондирования для банков являются депозиты компаний, которые достаточно волатильны. Если начнется отток депозитов, то для балансировки открытой валютной позиции банки вынуждены обращаться к валютным свопам."Операции "валютный своп" Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке", - подчеркивает регулятор.С 19 января 2023 года Банк России проводит операции "валютный своп" по продаже юаней за рубли с последующей их покупкой на срок 1 день с расчетами "сегодня/завтра". Размер валютного свопа изначально составлял 10 миллиардов юаней, однако весной регулятор в отдельные дни готов был предлагать и до 20 миллиардов юаней по нему. Но впервые повышенным лимитом банки воспользовались лишь 13 июня. При этом в конце августа регулятор объем операций достиг уже рекордных 35,2 миллиарда юаней.
https://1prime.ru/20240906/svop-851383553.html
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валютный рынок, активы, кредит, валютный своп
Банк России, валютный рынок, активы, кредит, валютный своп
10:56 06.09.2024 (обновлено: 11:43 06.09.2024)
 
ЦБ рекомендует банкам сократить валютизацию активов для стабилизации рынка

ЦБ рекомендует банкам сокращать валютизацию активов, ограничивать рост валютных кредитов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ для стабилизации ситуации на валютном рынке рекомендует банкам сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютных кредитов, регулятор не может использовать "валютный своп" для фондирования валютных активов, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
Стоимость привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке на срок один день растет последние 3 месяца - если в начале лета она была в диапазоне 1-2%, то к концу августа приблизилась к 8,5%. При этом уже 30 августа ситуация резко ухудшилась - ставка подскочила до 42,15%. В сентябре она и вовсе впервые поднялась выше 200%. ЦБ ранее в пятницу объяснил рост ставок в августе сокращением предложения юаней со стороны отдельных участников рынка.
"Для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих санкций банковскому сектору целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования", - указывается в обзоре.
ЦБ пояснил, что с конца 2023 года банки наращивали валютное корпоративное кредитование (при этом не только замещали "токсичные" ссуды, но и выдавали новые кредиты в юанях), одновременно сокращая объем ликвидных активов в юанях. Это объясняет потребность организаций в краткосрочных юанях. Однако в условиях действия валютных ограничений основным источником фондирования для банков являются депозиты компаний, которые достаточно волатильны. Если начнется отток депозитов, то для балансировки открытой валютной позиции банки вынуждены обращаться к валютным свопам.
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
ЦБ объяснил рост ставок на рынке валютных свопов
10:58
"Операции "валютный своп" Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке", - подчеркивает регулятор.
С 19 января 2023 года Банк России проводит операции "валютный своп" по продаже юаней за рубли с последующей их покупкой на срок 1 день с расчетами "сегодня/завтра". Размер валютного свопа изначально составлял 10 миллиардов юаней, однако весной регулятор в отдельные дни готов был предлагать и до 20 миллиардов юаней по нему. Но впервые повышенным лимитом банки воспользовались лишь 13 июня. При этом в конце августа регулятор объем операций достиг уже рекордных 35,2 миллиарда юаней.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
В Банке России оценили объем покупки валюты в августе
10:58
 
Банк Россиивалютный рынокактивыкредитвалютный своп
 
 
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