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"Ежедневно". Алаудинов сделал важное заявление о Курской области
"Ежедневно". Алаудинов сделал важное заявление о Курской области - 06.09.2024, ПРАЙМ
"Ежедневно". Алаудинов сделал важное заявление о Курской области
Вооруженные силы Украины постоянно стягивают новые подразделения в Курскую область, однако несут большие потери. Об этом в своем Telegram-канале написал... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T08:54+0300
2024-09-06T08:54+0300
2024-09-06T08:54+0300
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины постоянно стягивают новые подразделения в Курскую область, однако несут большие потери. Об этом в своем Telegram-канале написал командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов."Противник ежедневно затаскивает сюда все новые и новые силы, но как-то вот очень большие потери несет и ничего у него не получается", — отметил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны.По словам Алаудинова, украинские солдаты больше не могут безнаказанно передвигаться "даже на велосипедах".Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе боев в Курской области противник потерял более 10,1 тысячи военнослужащих и 81 танк. Президент России Владимир Путин отметил, киевский режим ведет неизбирательный огонь, в том числе и по гражданским объектам, и получит достойный ответ.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ
"Ежедневно". Алаудинов сделал важное заявление о Курской области
Алаудинов: ВСУ ежедневно перебрасывают новые силы в Курскую область
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины постоянно стягивают новые подразделения в Курскую область, однако несут большие потери. Об этом в своем Telegram-канале написал
командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
"Противник ежедневно затаскивает сюда все новые и новые силы, но как-то вот очень большие потери несет и ничего у него не получается", — отметил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны.
По словам Алаудинова, украинские солдаты больше не могут безнаказанно передвигаться "даже на велосипедах".
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе боев в Курской области противник потерял более 10,1 тысячи военнослужащих и 81 танк. Президент России Владимир Путин отметил, киевский режим ведет неизбирательный огонь, в том числе и по гражданским объектам, и получит достойный ответ.
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