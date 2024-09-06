https://1prime.ru/20240906/vsu-851380692.html
"Заживо похоронили". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре
"Заживо похоронили". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре - 06.09.2024, ПРАЙМ
"Заживо похоронили". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре
Российские войска ликвидировали более 30 украинских боевиков ударом авиабомбы "ФАБ" ВСК РФ, рассказал военный эксперт, отставной подполковник ЛНР Андрей... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T09:24+0300
2024-09-06T09:24+0300
2024-09-06T09:24+0300
спецоперация на украине
всу
вс рф
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270138_168:0:3809:2048_1920x0_80_0_0_cf771f1282af044d5d5702764ed7da14.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Российские войска ликвидировали более 30 украинских боевиков ударом авиабомбы "ФАБ" ВСК РФ, рассказал военный эксперт, отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко."На донецком направлении заживо похоронили взвод украинских боевиков и наемников. В ходе освободительных действий населенного пункта Часов Яр, наши штурмовики вышли к многоэтажному зданию, в котором укрылись боевики", - подчеркнул эксперт в беседе с новостным агентством РИА Новости.Он объяснил, что украинские боевики сделали из ранее жилого здания укрепленный опорный пункт, имеющий большое количество огневых позиций и широкую систему сообщения. Марочко подчеркнул, что ВСУ не проводят поисково-спасательные операции на месте разрушений.
https://1prime.ru/20240906/vsu-851379540.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270138_623:0:3354:2048_1920x0_80_0_0_9e9bcc11567942fad20e9ce0dd3fbab5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, вс рф, россия, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ, РОССИЯ, УКРАИНА
"Заживо похоронили". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре
Марочко: авиабомба "ФАБ" уничтожила более 30 украинских боевиков в Часовом Яре
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Российские войска ликвидировали более 30 украинских боевиков ударом авиабомбы "ФАБ" ВСК РФ, рассказал военный эксперт, отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко.
"На донецком направлении заживо похоронили взвод украинских боевиков и наемников. В ходе освободительных действий населенного пункта Часов Яр, наши штурмовики вышли к многоэтажному зданию, в котором укрылись боевики", - подчеркнул эксперт в беседе с новостным агентством РИА Новости.
Он объяснил, что украинские боевики сделали из ранее жилого здания укрепленный опорный пункт, имеющий большое количество огневых позиций и широкую систему сообщения. Марочко подчеркнул, что ВСУ не проводят поисково-спасательные операции на месте разрушений.
"Ежедневно". Алаудинов сделал важное заявление о Курской области