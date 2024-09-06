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"Заживо похоронили". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Заживо похоронили". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре
"Заживо похоронили". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре - 06.09.2024, ПРАЙМ
"Заживо похоронили". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре
Российские войска ликвидировали более 30 украинских боевиков ударом авиабомбы "ФАБ" ВСК РФ, рассказал военный эксперт, отставной подполковник ЛНР Андрей... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T09:24+0300
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Российские войска ликвидировали более 30 украинских боевиков ударом авиабомбы "ФАБ" ВСК РФ, рассказал военный эксперт, отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко."На донецком направлении заживо похоронили взвод украинских боевиков и наемников. В ходе освободительных действий населенного пункта Часов Яр, наши штурмовики вышли к многоэтажному зданию, в котором укрылись боевики", - подчеркнул эксперт в беседе с новостным агентством РИА Новости.Он объяснил, что украинские боевики сделали из ранее жилого здания укрепленный опорный пункт, имеющий большое количество огневых позиций и широкую систему сообщения. Марочко подчеркнул, что ВСУ не проводят поисково-спасательные операции на месте разрушений.
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всу, вс рф, россия, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ, РОССИЯ, УКРАИНА
09:24 06.09.2024
 
"Заживо похоронили". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре

Марочко: авиабомба "ФАБ" уничтожила более 30 украинских боевиков в Часовом Яре

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Российские войска ликвидировали более 30 украинских боевиков ударом авиабомбы "ФАБ" ВСК РФ, рассказал военный эксперт, отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко.
"На донецком направлении заживо похоронили взвод украинских боевиков и наемников. В ходе освободительных действий населенного пункта Часов Яр, наши штурмовики вышли к многоэтажному зданию, в котором укрылись боевики", - подчеркнул эксперт в беседе с новостным агентством РИА Новости.
Он объяснил, что украинские боевики сделали из ранее жилого здания укрепленный опорный пункт, имеющий большое количество огневых позиций и широкую систему сообщения. Марочко подчеркнул, что ВСУ не проводят поисково-спасательные операции на месте разрушений.
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