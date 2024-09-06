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Зеленский захотел "удерживать" часть Курской области. Теоретически - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240906/zelenskiy-851385718.html
Зеленский захотел "удерживать" часть Курской области. Теоретически
Зеленский захотел "удерживать" часть Курской области. Теоретически - 06.09.2024, ПРАЙМ
Зеленский захотел "удерживать" часть Курской области. Теоретически
Владимир Зеленский надеется, что ВСУ смогут удерживать территории в Курской области в течение некоторого времени. Об этом украинский лидер заявил в беседе с NBC | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T12:06+0300
2024-09-06T12:06+0300
спецоперация на украине
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский надеется, что ВСУ смогут удерживать территории в Курской области в течение некоторого времени. Об этом украинский лидер заявил в беседе с NBC News."Теоретически мы ее удержим. Удержим", - резюмировал глава киевского режима.По словам Зеленского, захваченные в Курской области территории нужны Украине для последующих территориальных обменов с Россией. Он утверждает, что это стало единственной целью атаки на российскую территорию.Он также добавил, что Киеву не нужна российская территория, однако украинская сторона стремится к восстановлению территориальной целостности своего государства.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе боев в Курской области противник потерял более 10,1 тысячи военнослужащих и 81 танк. Президент России Владимир Путин отметил, киевский режим ведет неизбирательный огонь, в том числе и по гражданским объектам, и получит достойный ответ.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Зеленский
12:06 06.09.2024
 
Зеленский захотел "удерживать" часть Курской области. Теоретически

Зеленский: Украина планирует удерживать часть Курской области

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский надеется, что ВСУ смогут удерживать территории в Курской области в течение некоторого времени. Об этом украинский лидер заявил в беседе с NBC News.
"Теоретически мы ее удержим. Удержим", - резюмировал глава киевского режима.
По словам Зеленского, захваченные в Курской области территории нужны Украине для последующих территориальных обменов с Россией. Он утверждает, что это стало единственной целью атаки на российскую территорию.
Он также добавил, что Киеву не нужна российская территория, однако украинская сторона стремится к восстановлению территориальной целостности своего государства.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе боев в Курской области противник потерял более 10,1 тысячи военнослужащих и 81 танк. Президент России Владимир Путин отметил, киевский режим ведет неизбирательный огонь, в том числе и по гражданским объектам, и получит достойный ответ.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
В США раскрыли страшное последствие помощи Зеленскому
09:31
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВладимир Зеленский
 
 
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