https://1prime.ru/20240906/zelenskiy-851385718.html

Зеленский захотел "удерживать" часть Курской области. Теоретически

Зеленский захотел "удерживать" часть Курской области. Теоретически - 06.09.2024, ПРАЙМ

Зеленский захотел "удерживать" часть Курской области. Теоретически

Владимир Зеленский надеется, что ВСУ смогут удерживать территории в Курской области в течение некоторого времени. Об этом украинский лидер заявил в беседе с NBC | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T12:06+0300

2024-09-06T12:06+0300

2024-09-06T12:06+0300

спецоперация на украине

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский надеется, что ВСУ смогут удерживать территории в Курской области в течение некоторого времени. Об этом украинский лидер заявил в беседе с NBC News."Теоретически мы ее удержим. Удержим", - резюмировал глава киевского режима.По словам Зеленского, захваченные в Курской области территории нужны Украине для последующих территориальных обменов с Россией. Он утверждает, что это стало единственной целью атаки на российскую территорию.Он также добавил, что Киеву не нужна российская территория, однако украинская сторона стремится к восстановлению территориальной целостности своего государства.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе боев в Курской области противник потерял более 10,1 тысячи военнослужащих и 81 танк. Президент России Владимир Путин отметил, киевский режим ведет неизбирательный огонь, в том числе и по гражданским объектам, и получит достойный ответ.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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россия, владимир зеленский