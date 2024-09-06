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"Уже не смешно". Зеленского поставили на место после его слов о России
"Уже не смешно". Зеленского поставили на место после его слов о России - 06.09.2024, ПРАЙМ
"Уже не смешно". Зеленского поставили на место после его слов о России
Владимир Зеленский оторван от реальности, когда говорит, что сможет заставить Россию принять его условия, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T20:50+0300
2024-09-06T20:50+0300
2024-09-06T21:38+0300
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оторван от реальности, когда говорит, что сможет заставить Россию принять его условия, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Вы знаете, он комик, но это уже не смешно, и ему нужно поработать над собой, его слова совершенно оторваны от реальности", — отметил он.По словам эксперта, Вооружённые силы России не снижают активности на поле боя, а, напротив, продолжают наступление, освобождая новые населённые пункты. Кроме того, они успешно наносят массированные ракетные удары по объектам ВСУ на всей территории Украины, отметил Джонсон.В июне Владимир Путин предложил мирное урегулирование конфликта на Украине. Москва готова прекратить огонь и сесть за стол переговоров после вывода украинских войск из новых регионов.
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украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Уже не смешно". Зеленского поставили на место после его слов о России
Джонсон: Зеленский совершенно оторван от реальности, говоря о плане победы
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский оторван от реальности, когда говорит, что сможет заставить Россию принять его условия, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью
YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Вы знаете, он комик, но это уже не смешно, и ему нужно поработать над собой, его слова совершенно оторваны от реальности", — отметил он.
Шеф Пентагона обозначил, как закончится конфликт на Украине
По словам эксперта, Вооружённые силы России не снижают активности на поле боя, а, напротив, продолжают наступление, освобождая новые населённые пункты. Кроме того, они успешно наносят массированные ракетные удары по объектам ВСУ на всей территории Украины, отметил Джонсон.
В июне Владимир Путин предложил мирное урегулирование конфликта на Украине. Москва готова прекратить огонь и сесть за стол переговоров после вывода украинских войск из новых регионов.