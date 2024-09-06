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Минвостокразвития назвало ключевые соглашения на ВЭФ

Минвостокразвития назвало ключевые соглашения на ВЭФ - 06.09.2024, ПРАЙМ

Минвостокразвития назвало ключевые соглашения на ВЭФ

Соглашения о строительстве жилых комплексов в регионах Дальнего Востока и Арктики являются ключевыми на Восточном экономическом форуме, рассказали в... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T05:17+0300

2024-09-06T05:17+0300

2024-09-06T05:17+0300

вэф-2024

минвостокразвития

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жилищное строительство

соглашения

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Соглашения о строительстве жилых комплексов в регионах Дальнего Востока и Арктики являются ключевыми на Восточном экономическом форуме, рассказали в Минвостокразвития РФ. "Международный жилой квартал поселка городского типа Забайкальск возведет специализированный застройщик "ТСД Развитие" в 127 километрах от границы КНР и 46 километрах от границы Монголии. Будут построены более 2,3 тысячи квартир для 4,5 тысячи человек площадью более 140 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций – 17,7 миллиарда рублей", - следует из заявления министерства. В числе ключевых соглашений представители назвали два проекта в Забайкалье: ЖК "Кенон Ривьера Парк" в Чите и жилой квартал в поселке городского типа Карымское от компании "ТСД". Общая сумма инвестиций составит 27 млрд рублей. Группа "Самолет" намерена выполнить проекты по строительству жилья и объектов инфраструктуры в Благовещенске, площадь строительства составит 200 тысяч квадратных метров. Эта же компания намерена к 2031 году построить жилой комплекс во Владивостоке площадью свыше 61 тысячи квадратных метров. Инвестиции превысят 5,5 миллиарда рублей.Кроме того, застройщики "РИА Альфа", ГК DARS и ООО "СЗ "ТСД АРКТИКА" реализуют свои проекты в Якутске, Хабаровске и Мурманске соответственно. Там будут построены микрорайоны с развитой инфраструктурой и передовые ЖК при участии ДОМ.РФ по программе "Доступное арендное жилье в ДФО".Каждый из вышеуказанных проектов будет реализован при государственной поддержке дальневосточных регионов.

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минвостокразвития, россия, жилищное строительство, соглашения