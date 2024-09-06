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Минвостокразвития назвало ключевые соглашения на ВЭФ - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Минвостокразвития назвало ключевые соглашения на ВЭФ
Минвостокразвития назвало ключевые соглашения на ВЭФ - 06.09.2024, ПРАЙМ
Минвостокразвития назвало ключевые соглашения на ВЭФ
Соглашения о строительстве жилых комплексов в регионах Дальнего Востока и Арктики являются ключевыми на Восточном экономическом форуме, рассказали в... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T05:17+0300
2024-09-06T05:17+0300
вэф-2024
минвостокразвития
россия
жилищное строительство
соглашения
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Соглашения о строительстве жилых комплексов в регионах Дальнего Востока и Арктики являются ключевыми на Восточном экономическом форуме, рассказали в Минвостокразвития РФ. "Международный жилой квартал поселка городского типа Забайкальск возведет специализированный застройщик "ТСД Развитие" в 127 километрах от границы КНР и 46 километрах от границы Монголии. Будут построены более 2,3 тысячи квартир для 4,5 тысячи человек площадью более 140 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций – 17,7 миллиарда рублей", - следует из заявления министерства. В числе ключевых соглашений представители назвали два проекта в Забайкалье: ЖК "Кенон Ривьера Парк" в Чите и жилой квартал в поселке городского типа Карымское от компании "ТСД". Общая сумма инвестиций составит 27 млрд рублей. Группа "Самолет" намерена выполнить проекты по строительству жилья и объектов инфраструктуры в Благовещенске, площадь строительства составит 200 тысяч квадратных метров. Эта же компания намерена к 2031 году построить жилой комплекс во Владивостоке площадью свыше 61 тысячи квадратных метров. Инвестиции превысят 5,5 миллиарда рублей.Кроме того, застройщики "РИА Альфа", ГК DARS и ООО "СЗ "ТСД АРКТИКА" реализуют свои проекты в Якутске, Хабаровске и Мурманске соответственно. Там будут построены микрорайоны с развитой инфраструктурой и передовые ЖК при участии ДОМ.РФ по программе "Доступное арендное жилье в ДФО".Каждый из вышеуказанных проектов будет реализован при государственной поддержке дальневосточных регионов.
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минвостокразвития, россия, жилищное строительство, соглашения
ВЭФ-2024, Минвостокразвития, РОССИЯ, жилищное строительство, соглашения
05:17 06.09.2024
 
Минвостокразвития назвало ключевые соглашения на ВЭФ

Минвостокразвития: соглашения о строительстве жилья стали ключевыми на ВЭФ

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Соглашения о строительстве жилых комплексов в регионах Дальнего Востока и Арктики являются ключевыми на Восточном экономическом форуме, рассказали в Минвостокразвития РФ.
"Международный жилой квартал поселка городского типа Забайкальск возведет специализированный застройщик "ТСД Развитие" в 127 километрах от границы КНР и 46 километрах от границы Монголии. Будут построены более 2,3 тысячи квартир для 4,5 тысячи человек площадью более 140 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций – 17,7 миллиарда рублей", - следует из заявления министерства.
В числе ключевых соглашений представители назвали два проекта в Забайкалье: ЖК "Кенон Ривьера Парк" в Чите и жилой квартал в поселке городского типа Карымское от компании "ТСД". Общая сумма инвестиций составит 27 млрд рублей.
Группа "Самолет" намерена выполнить проекты по строительству жилья и объектов инфраструктуры в Благовещенске, площадь строительства составит 200 тысяч квадратных метров. Эта же компания намерена к 2031 году построить жилой комплекс во Владивостоке площадью свыше 61 тысячи квадратных метров. Инвестиции превысят 5,5 миллиарда рублей.
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Кроме того, застройщики "РИА Альфа", ГК DARS и ООО "СЗ "ТСД АРКТИКА" реализуют свои проекты в Якутске, Хабаровске и Мурманске соответственно. Там будут построены микрорайоны с развитой инфраструктурой и передовые ЖК при участии ДОМ.РФ по программе "Доступное арендное жилье в ДФО".
Каждый из вышеуказанных проектов будет реализован при государственной поддержке дальневосточных регионов.
 
ВЭФ-2024МинвостокразвитияРОССИЯжилищное строительствосоглашения
 
 
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