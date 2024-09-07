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"Прорыв фронта": в Киеве раскрыли, что произошло в ДНР
"Прорыв фронта": в Киеве раскрыли, что произошло в ДНР - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Прорыв фронта": в Киеве раскрыли, что произошло в ДНР
ВСУ столкнулись с оперативным успехом Вооруженных сил РФ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Об этом... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T23:57+0300
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ВСУ столкнулись с оперативным успехом Вооруженных сил РФ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka".По его словам, российские войска на Покровском направлении достигли оперативно-тактического успеха, начиная с Авдеевки их продвижение составило 40 километров."А прохождение 40-50 километров — это уже оперативное направление. Нравится это кому-то или не нравится, но есть военная наука", — отметил Стариков.Он добавил, что сейчас в рядах ВСУ в районе Красноармейска идет "стачивание" личного состава, при этом отсутствует уверенность в том, что Киев имеет резервы для восполнения потерь."Если продолжится стачивание, а резервов не будет, то противник дойдет до Покровска <…>, произойдет прорыв фронта и обвал фронта", — заключил Стариков.Красноармейск является райцентром на северо-западе ДНР. Согласно данным на 2022 год, в нем проживали более 61 тысячи человек. В городе находится крупный транспортный узел.
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всу, днр, сво
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДНР, СВО
"Прорыв фронта": в Киеве раскрыли, что произошло в ДНР
Полковник СБУ: российские войска достигли оперативного успеха в ДНР
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ВСУ столкнулись с оперативным успехом Вооруженных сил РФ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka".
По его словам, российские войска на Покровском направлении достигли оперативно-тактического успеха, начиная с Авдеевки их продвижение составило 40 километров.
"А прохождение 40-50 километров — это уже оперативное направление. Нравится это кому-то или не нравится, но есть военная наука", — отметил Стариков.
Он добавил, что сейчас в рядах ВСУ в районе Красноармейска идет "стачивание" личного состава, при этом отсутствует уверенность в том, что Киев имеет резервы для восполнения потерь.
"Если продолжится стачивание, а резервов не будет, то противник дойдет до Покровска <…>, произойдет прорыв фронта и обвал фронта", — заключил Стариков.
Красноармейск является райцентром на северо-западе ДНР. Согласно данным на 2022 год, в нем проживали более 61 тысячи человек. В городе находится крупный транспортный узел.
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