https://1prime.ru/20240907/zelenskiy-851407537.html
СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии
СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии - 07.09.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии
Глава киевского режима Владимир Зеленский не убедил союзников снять запрет на применение поставляемого Западом оружия для ударов вглубь российской территории,... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T13:08+0300
2024-09-07T13:08+0300
2024-09-07T13:08+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
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оружие
военная помощь украине
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не убедил союзников снять запрет на применение поставляемого Западом оружия для ударов вглубь российской территории, сообщает издание Washington Post. Так, на состоявшемся в Германии заседании контактной группы, рассматривающей вопросы украинской обороны, Зеленский в очередной раз озвучил идею снятия ограниченийВ издании отмечают: "Призыв Зеленского ... не принес заметного прогресса". Авторы также добавили, что со стороны Белого дома никаких новых условий о применении Киевом оружия не было озвучено.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
https://1prime.ru/20240907/ukraintsy-851406998.html
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владимир зеленский, украина, германия, оружие, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, оружие, военная помощь Украине
СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии
WP: Зеленский не убедил союзников снять ограничения на удары вглубь России
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский не убедил союзников снять запрет на применение поставляемого Западом оружия для ударов вглубь российской территории, сообщает издание Washington Post
.
Так, на состоявшемся в Германии заседании контактной группы, рассматривающей вопросы украинской обороны, Зеленский в очередной раз озвучил идею снятия ограничений
В издании отмечают: "Призыв Зеленского ... не принес заметного прогресса". Авторы также добавили, что со стороны Белого дома никаких новых условий о применении Киевом оружия не было озвучено.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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