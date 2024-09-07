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СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240907/zelenskiy-851407537.html
СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии
СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии - 07.09.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии
Глава киевского режима Владимир Зеленский не убедил союзников снять запрет на применение поставляемого Западом оружия для ударов вглубь российской территории,... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T13:08+0300
2024-09-07T13:08+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
германия
оружие
военная помощь украине
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не убедил союзников снять запрет на применение поставляемого Западом оружия для ударов вглубь российской территории, сообщает издание Washington Post. Так, на состоявшемся в Германии заседании контактной группы, рассматривающей вопросы украинской обороны, Зеленский в очередной раз озвучил идею снятия ограниченийВ издании отмечают: "Призыв Зеленского ... не принес заметного прогресса". Авторы также добавили, что со стороны Белого дома никаких новых условий о применении Киевом оружия не было озвучено.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
https://1prime.ru/20240907/ukraintsy-851406998.html
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владимир зеленский, украина, германия, оружие, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, оружие, военная помощь Украине
13:08 07.09.2024
 
СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии

WP: Зеленский не убедил союзников снять ограничения на удары вглубь России

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не убедил союзников снять запрет на применение поставляемого Западом оружия для ударов вглубь российской территории, сообщает издание Washington Post.
Так, на состоявшемся в Германии заседании контактной группы, рассматривающей вопросы украинской обороны, Зеленский в очередной раз озвучил идею снятия ограничений
В издании отмечают: "Призыв Зеленского ... не принес заметного прогресса". Авторы также добавили, что со стороны Белого дома никаких новых условий о применении Киевом оружия не было озвучено.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
"Купить жизнь". На Западе возмутились положением украинцев
12:28
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНАГЕРМАНИЯоружиевоенная помощь Украине
 
 
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