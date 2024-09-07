https://1prime.ru/20240907/zelenskiy-851407537.html

СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии

СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии - 07.09.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии

Глава киевского режима Владимир Зеленский не убедил союзников снять запрет на применение поставляемого Западом оружия для ударов вглубь российской территории,... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T13:08+0300

2024-09-07T13:08+0300

2024-09-07T13:08+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украина

германия

оружие

военная помощь украине

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не убедил союзников снять запрет на применение поставляемого Западом оружия для ударов вглубь российской территории, сообщает издание Washington Post. Так, на состоявшемся в Германии заседании контактной группы, рассматривающей вопросы украинской обороны, Зеленский в очередной раз озвучил идею снятия ограниченийВ издании отмечают: "Призыв Зеленского ... не принес заметного прогресса". Авторы также добавили, что со стороны Белого дома никаких новых условий о применении Киевом оружия не было озвучено.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

https://1prime.ru/20240907/ukraintsy-851406998.html

украина

германия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, украина, германия, оружие, военная помощь украине