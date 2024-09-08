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"Фронты рухнули". На Западе сообщили о двух катастрофах для ВСУ
"Фронты рухнули". На Западе сообщили о двух катастрофах для ВСУ - 08.09.2024, ПРАЙМ
"Фронты рухнули". На Западе сообщили о двух катастрофах для ВСУ
Положение украинских войск на фронтах в Курской области и в Донбассе является критическим, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Свое мнение он выразил в... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T23:22+0300
2024-09-08T23:22+0300
2024-09-08T23:24+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Положение украинских войск на фронтах в Курской области и в Донбассе является критическим, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Свое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Риттер заявил, что хотя Владимир Зеленский и является отчаянным человеком, действующим по западной наводке, но на самом деле украинское наступление в Курской области рушится, личный состав ВСУ гибнет и теряет свои стратегические резервы. "Это произойдет не одномоментно, потому что русские не собираются жертвовать своими войсками и предпочтут действовать аккуратно. Но второй Курской операции уже не будет", — полагает Риттер.По его мнению, ВСУ также терпят тяжелейшие поражения в Донбассе и их фронт там практически рухнул. Эксперт предположил, что "у украинцев нет другого выбора, кроме как бежать обратно вдоль Днепра и попытаться выстроить укрепления на другом берегу, чтобы в итоге слепить что-то похожее на линию обороны".
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всу, днр, сво
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДНР, СВО
"Фронты рухнули". На Западе сообщили о двух катастрофах для ВСУ
Риттер: положение фронтов ВСУ в Курской области и в Донбассе — критическое
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ.
Положение украинских войск на фронтах в Курской области и в Донбассе является критическим, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Свое мнение он выразил в интервью
YouTube-каналу Dialogue Works.
Риттер заявил, что хотя Владимир Зеленский и является отчаянным человеком, действующим по западной наводке, но на самом деле украинское наступление в Курской области рушится, личный состав ВСУ гибнет и теряет свои стратегические резервы.
"Это произойдет не одномоментно, потому что русские не собираются жертвовать своими войсками и предпочтут действовать аккуратно. Но второй Курской операции уже не будет", — полагает Риттер.
По его мнению, ВСУ также терпят тяжелейшие поражения в Донбассе и их фронт там практически рухнул. Эксперт предположил, что "у украинцев нет другого выбора, кроме как бежать обратно вдоль Днепра и попытаться выстроить укрепления на другом берегу, чтобы в итоге слепить что-то похожее на линию обороны".
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