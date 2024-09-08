Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Фронты рухнули". На Западе сообщили о двух катастрофах для ВСУ - 08.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240908/katastrofa-851423987.html
"Фронты рухнули". На Западе сообщили о двух катастрофах для ВСУ
"Фронты рухнули". На Западе сообщили о двух катастрофах для ВСУ - 08.09.2024, ПРАЙМ
"Фронты рухнули". На Западе сообщили о двух катастрофах для ВСУ
Положение украинских войск на фронтах в Курской области и в Донбассе является критическим, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Свое мнение он выразил в... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T23:22+0300
2024-09-08T23:24+0300
спецоперация на украине
всу
днр
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_27435c33e20ea9d7ded1fbdaed87d62d.jpg
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Положение украинских войск на фронтах в Курской области и в Донбассе является критическим, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Свое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Риттер заявил, что хотя Владимир Зеленский и является отчаянным человеком, действующим по западной наводке, но на самом деле украинское наступление в Курской области рушится, личный состав ВСУ гибнет и теряет свои стратегические резервы. "Это произойдет не одномоментно, потому что русские не собираются жертвовать своими войсками и предпочтут действовать аккуратно. Но второй Курской операции уже не будет", — полагает Риттер.По его мнению, ВСУ также терпят тяжелейшие поражения в Донбассе и их фронт там практически рухнул. Эксперт предположил, что "у украинцев нет другого выбора, кроме как бежать обратно вдоль Днепра и попытаться выстроить укрепления на другом берегу, чтобы в итоге слепить что-то похожее на линию обороны".
https://1prime.ru/20240908/rakety-851415885.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77df3d93120a8660baca12e43e09e249.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, днр, сво
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДНР, СВО
23:22 08.09.2024 (обновлено: 23:24 08.09.2024)
 
"Фронты рухнули". На Западе сообщили о двух катастрофах для ВСУ

Риттер: положение фронтов ВСУ в Курской области и в Донбассе — критическое

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Положение украинских войск на фронтах в Курской области и в Донбассе является критическим, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Свое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Риттер заявил, что хотя Владимир Зеленский и является отчаянным человеком, действующим по западной наводке, но на самом деле украинское наступление в Курской области рушится, личный состав ВСУ гибнет и теряет свои стратегические резервы.
"Это произойдет не одномоментно, потому что русские не собираются жертвовать своими войсками и предпочтут действовать аккуратно. Но второй Курской операции уже не будет", — полагает Риттер.
По его мнению, ВСУ также терпят тяжелейшие поражения в Донбассе и их фронт там практически рухнул. Эксперт предположил, что "у украинцев нет другого выбора, кроме как бежать обратно вдоль Днепра и попытаться выстроить укрепления на другом берегу, чтобы в итоге слепить что-то похожее на линию обороны".
Ракетный пуск с установки HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
"Не слышим". На Западе раскрыли, что Россия сделала с главной ракетой ВСУ
Вчера, 06:13
 
Спецоперация на УкраинеВСУДНРСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала