https://1prime.ru/20240908/katastrofa-851423987.html

"Фронты рухнули". На Западе сообщили о двух катастрофах для ВСУ

"Фронты рухнули". На Западе сообщили о двух катастрофах для ВСУ - 08.09.2024, ПРАЙМ

"Фронты рухнули". На Западе сообщили о двух катастрофах для ВСУ

Положение украинских войск на фронтах в Курской области и в Донбассе является критическим, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Свое мнение он выразил в... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T23:22+0300

2024-09-08T23:22+0300

2024-09-08T23:24+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Положение украинских войск на фронтах в Курской области и в Донбассе является критическим, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Свое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Риттер заявил, что хотя Владимир Зеленский и является отчаянным человеком, действующим по западной наводке, но на самом деле украинское наступление в Курской области рушится, личный состав ВСУ гибнет и теряет свои стратегические резервы. "Это произойдет не одномоментно, потому что русские не собираются жертвовать своими войсками и предпочтут действовать аккуратно. Но второй Курской операции уже не будет", — полагает Риттер.По его мнению, ВСУ также терпят тяжелейшие поражения в Донбассе и их фронт там практически рухнул. Эксперт предположил, что "у украинцев нет другого выбора, кроме как бежать обратно вдоль Днепра и попытаться выстроить укрепления на другом берегу, чтобы в итоге слепить что-то похожее на линию обороны".

https://1prime.ru/20240908/rakety-851415885.html

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всу, днр, сво