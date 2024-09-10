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Потери невосполнимы. В США признали уязвимость Abrams в Донбассе
Потери невосполнимы. В США признали уязвимость Abrams в Донбассе - 10.09.2024, ПРАЙМ
Потери невосполнимы. В США признали уязвимость Abrams в Донбассе
ВСУ начали использовать для прикрытия поставленных им американских танков Abrams динамическую защиту советской эпохи "Контакт-1", но безуспешно, пишет Military... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T15:30+0300
2024-09-10T15:30+0300
2024-09-10T15:30+0300
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. ВСУ начали использовать для прикрытия поставленных им американских танков Abrams динамическую защиту советской эпохи "Контакт-1", но безуспешно, пишет Military Watch Magazine.За последнее время российские силы уничтожили еще два танка Abrams ВСУ в Донбассе, отмечает издание. Всего Украина получила 31 танк Abrams, но многие уже уничтожены или захвачены.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИзначально M1 Abrams был разработан для противостояния советским танкам Т-62 и Т-64. Танк считается самым боеспособным в НАТО, но имеет проблемы с логистикой.Как отмечается в публикации, поставки Abrams на Украину в 2023 году не компенсировали потери ВСУ. Потери Abrams на Украине высоки, многие танки были уничтожены управляемой артиллерией, а также беспилотниками.Сейчас российские и западные аналитики спорят о превосходстве танков T-90 над Abrams. T-90 является производной от T-64, в то время как Abrams не обновлялся с 1980-х годов. Россия активно вводит в строй новые T-90, в то время как США не планируют поставлять новые танки Abrams Украине для восполнения потерь.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, всу, сша, россия, abrams, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, США, РОССИЯ, Abrams, оружие
Потери невосполнимы. В США признали уязвимость Abrams в Донбассе
MWM: российские силы продолжают уничтожать танки Abrams в Донбассе
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ.
ВСУ начали использовать для прикрытия поставленных им американских танков Abrams динамическую защиту советской эпохи "Контакт-1", но безуспешно, пишет Military Watch Magazine
.
За последнее время российские силы уничтожили еще два танка Abrams ВСУ в Донбассе, отмечает издание. Всего Украина получила 31 танк Abrams, но многие уже уничтожены или захвачены.
Изначально M1 Abrams был разработан для противостояния советским танкам Т-62 и Т-64. Танк считается самым боеспособным в НАТО, но имеет проблемы с логистикой.
Грядет коллапс ВСУ. Названы последствия вторжения в Курскую область
Как отмечается в публикации, поставки Abrams на Украину в 2023 году не компенсировали потери ВСУ. Потери Abrams на Украине высоки, многие танки были уничтожены управляемой артиллерией, а также беспилотниками.
Сейчас российские и западные аналитики спорят о превосходстве танков T-90 над Abrams. T-90 является производной от T-64, в то время как Abrams не обновлялся с 1980-х годов. Россия активно вводит в строй новые T-90, в то время как США не планируют поставлять новые танки Abrams Украине для восполнения потерь.