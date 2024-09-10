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Утверждены новые изменения в перечень параллельного импорта

Утверждены новые изменения в перечень параллельного импорта - 10.09.2024, ПРАЙМ

Утверждены новые изменения в перечень параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли России сообщило об утверждении изменений в список параллельного импорта, в частности, расширена номенклатура разрешенных... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T14:30+0300

2024-09-10T14:30+0300

2024-09-10T14:30+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России сообщило об утверждении изменений в список параллельного импорта, в частности, расширена номенклатура разрешенных к ввозу автокомпонентов Kia и Hyundai. Для изменений предусмотрен полугодичный переходный период, когда участники рынка смогут реализовать имеющиеся партии товаров и выполнить обязательства по уже заключенным договорам с зарубежными поставщиками. Другие изменения в списке носят более точечный характер, который связан со включением и исключением ряда позиций. "Перечень дополнен брендами Kia и Hyundai, что обусловлено значительным количеством автомобилей этих марок, используемых российскими гражданами. Это позволит обеспечить внутренний рынок необходимыми запчастями", - указывается в релизе.В ведомстве уточнили, что до этого в Россию по параллельному импорту можно было ввозить только машины Kia. Сейчас в список включены и запасные части к ним. Ранее также в перечне были автомобили Hyundai и небольшое количество автокомпонентов к ним, теперь перечень компонентов существенно расширен. Из списка также изъят ряд брендов, которые производят продукцию легкой промышленности. "Механизм параллельного импорта действует уже более двух лет и за это время доказал свою эффективность, позволив обеспечить потребности как промышленных предприятий, так и конечных потребителей в той продукции, которая пока не производится в России или дружественных странах. При этом отечественная промышленность демонстрирует устойчивый рост", - отмечается в сообщении министерства.Соответственно, наступает время, когда имеется возможность перейти к постепенному сокращению разрешенных для параллельного импорта товаров, отметили в ведомстве.Из обновленного списка следует, что сейчас разрешено путем параллельного импорта ввозить далеко не все бренды одежды, сумок и головных уборов, которые прекратили поставки в Россию. Они в основном ограничиваются люксом и премиум-сегментом, такими как Balmain, Prada, Giorgio Armani, Kenzo. Но в ряде категорий, тем не менее, разрешен ввоз брендов более массового сегмента - Bershka и Massimo Dutti в одежде, UGG, Vagabond и H&M в обуви. В министерстве указали, что с 2022 года и по настоящее время у граждан страны увеличивается популярность российских брендов одежды, что дает возможность обеспечить количественный и качественный рост в отрасли легкой промышленности. В России уже насчитывается свыше 3000 развивающихся брендов, которые относятся к направлениям масс-маркета, высокотехнологичной одежды и обуви для спорта, outdoor-индустрии, премиального fashion-сегмента, обуви, аксессуаров и галантереи. У большей части таких брендов есть собственные производственные мощности.

https://1prime.ru/20240606/minpromtorg-848923608.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минпромторг, параллельный импорт, легкая промышленность, одежда, обувь, авто, kia, hyundai