https://1prime.ru/20240910/oesr-851478548.html

ОПЕК отметила снижение в июле запасов нефти в странах ОЭСР

ОПЕК отметила снижение в июле запасов нефти в странах ОЭСР - 10.09.2024, ПРАЙМ

ОПЕК отметила снижение в июле запасов нефти в странах ОЭСР

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле сократились на 11,7 миллиона баррелей,... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T15:09+0300

2024-09-10T15:09+0300

2024-09-10T15:09+0300

энергетика

нефть

опек

оэср

запасы нефти

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/99/835719952_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_7134829c5b3c9fe3e93a80f6a3a69409.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле сократились на 11,7 миллиона баррелей, составив 2,815 миллиарда баррелей и оказавшись на 99,2 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за июль 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР снизились на 11,7 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Составив 2 815 миллиона баррелей, они были на 5,2 миллиона баррелей ниже, чем за аналогичный период прошлого года, на 99,2 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет и на 153,8 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", - сообщается в докладе. В том числе запасы нефти составили 1,35 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,466 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

https://1prime.ru/20240910/neft-851478425.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, опек, оэср, запасы нефти