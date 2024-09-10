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ОПЕК отметила снижение в июле запасов нефти в странах ОЭСР - 10.09.2024, ПРАЙМ
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ОПЕК отметила снижение в июле запасов нефти в странах ОЭСР
ОПЕК отметила снижение в июле запасов нефти в странах ОЭСР - 10.09.2024, ПРАЙМ
ОПЕК отметила снижение в июле запасов нефти в странах ОЭСР
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле сократились на 11,7 миллиона баррелей,... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T15:09+0300
2024-09-10T15:09+0300
энергетика
нефть
опек
оэср
запасы нефти
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле сократились на 11,7 миллиона баррелей, составив 2,815 миллиарда баррелей и оказавшись на 99,2 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за июль 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР снизились на 11,7 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Составив 2 815 миллиона баррелей, они были на 5,2 миллиона баррелей ниже, чем за аналогичный период прошлого года, на 99,2 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет и на 153,8 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", - сообщается в докладе. В том числе запасы нефти составили 1,35 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,466 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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нефть, опек, оэср, запасы нефти
Энергетика, Нефть, ОПЕК, ОЭСР, запасы нефти
15:09 10.09.2024
 
ОПЕК отметила снижение в июле запасов нефти в странах ОЭСР

ОПЕК: запасы нефти в странах ОЭСР в июле снизились до 2,82 млрд баррелей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле сократились на 11,7 миллиона баррелей, составив 2,815 миллиарда баррелей и оказавшись на 99,2 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
"Предварительные данные за июль 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР снизились на 11,7 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Составив 2 815 миллиона баррелей, они были на 5,2 миллиона баррелей ниже, чем за аналогичный период прошлого года, на 99,2 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет и на 153,8 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", - сообщается в докладе.
В том числе запасы нефти составили 1,35 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,466 миллиарда.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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ЭнергетикаНефтьОПЕКОЭСРзапасы нефти
 
 
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