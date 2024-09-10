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Шмыгаль сообщил об уничтожении всех ТЭЦ, облуживающих Харьков

Шмыгаль сообщил об уничтожении всех ТЭЦ, облуживающих Харьков - 10.09.2024, ПРАЙМ

Шмыгаль сообщил об уничтожении всех ТЭЦ, облуживающих Харьков

Абсолютное большинство теплоэлектроцентралей, обслуживавших Харьков, уничтожены российскими ударами, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T13:52+0300

2024-09-10T13:52+0300

2024-09-10T13:54+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Абсолютное большинство теплоэлектроцентралей, обслуживавших Харьков, уничтожены российскими ударами, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль."Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные", - рассказал он Шмыгаль на брифинге.Удары по украинской инфраструктуре российские силы начали наносить в октябре 2022 года - после теракта на Крымском мосту. При этом построенная на советских мощностях энергосистема Украины была рассчитана на ведение затяжных и открытых военных действий на своей территории, рассказывал ранее "Прайму" эксперт кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук.Благодаря заложенной советскими инженерами прочности, по словам эксперта, украинская энергосистема продолжает функционировать даже после множества комплексных артиллерийских, ракетных и дроновых обстрелов.

https://1prime.ru/20240829/ukraina-851148895.html

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