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Ситуация плачевная: над экономикой ЕС нависла новая угроза

Ситуация плачевная: над экономикой ЕС нависла новая угроза - 11.09.2024, ПРАЙМ

Ситуация плачевная: над экономикой ЕС нависла новая угроза

Европейский автомобильный рынок рискует столкнуться с волной новых закрытий заводов, что серьезно ударит по экономике региона, говорится в публикации агентства... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T11:44+0300

2024-09-11T11:44+0300

2024-09-11T11:44+0300

экономика

volkswagen

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авто

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Европейский автомобильный рынок рискует столкнуться с волной новых закрытий заводов, что серьезно ударит по экономике региона, говорится в публикации агентства Bloomberg."Почти треть основных заводов по производству легковых автомобилей пяти крупнейших европейских автопроизводителей - BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и VW - в прошлом году были загружены не полностью, выпуская менее половины автомобилей, которые они могли бы произвести", - пишет издание со ссылкой на данные Just Auto.В материале отметили, что закрытие заводов усугубит опасения, что регион ждет длительный спад после отставания от конкурентов. Кроме того, ежегодные продажи в Европе остаются примерно на уровне трех миллионов автомобилей ниже уровня, существовавшего до пандемии, что оставляет заводы незаполненными и ставит под угрозу тысячи рабочих мест. Концерн Volkswagen отменил гарантии занятости в Германии, которыми рабочие пользовались десятилетиями.Неспособность переломить ситуацию нанесет удар по экономике региона: на долю автомобильной промышленности приходится более семи процентов валового внутреннего продукта Европейского союза и более 13 миллионов рабочих мест. Автосборочные заводы часто становятся якорными центрами общин, обеспечивая работой множество близлежащих предприятий, от поставщиков запчастей для двигателей и автотранспортных компаний до местной пекарни, снабжающей столовую для персонала.Ситуация выглядит особенно плачевной в Германии, где автопроизводители и их поставщики борются с переходом на электромобили после того, как хорошо спроектированные автомобили с двигателем внутреннего сгорания лидировали в течение десятилетий, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240902/volkswagen-851282651.html

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volkswagen, ес, авто