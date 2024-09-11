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Brent ниже 70 долларов за баррель начинает давить на рубль

Brent ниже 70 долларов за баррель начинает давить на рубль - 11.09.2024, ПРАЙМ

Brent ниже 70 долларов за баррель начинает давить на рубль

Сегодня министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в стране за прошлый месяц. Ожидается замедление инфляции в Штатах в августе до... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T08:48+0300

2024-09-11T08:48+0300

2024-09-11T08:48+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

рубль

нефть

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Во вторник, 10 сентября, по итогам дня рублевые пары закрылись в небольшом минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,24%, до 90,68 руб., евро/рубль - на 0,15%, до 99,57 руб., юань/рубль - на 0,23%, до 12,68 руб. Центральный банк РФ установил официальные курсы на 11 сентября: доллар - 91,1127 руб., евро - 100,4995 руб. Факторы влияния на рубль в последние несколько недель: 1. Снижение стоимости нефти во второй половине лета оказывает давление на курс рубля.2. Возможное увеличение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров по мере налаживания альтернативных денежно-товарных каналов.3. Ожидание решения ЦБ РФ по ключевой ставке (большинство экспертов прогнозирует сохранение на уровне 18%).4. Публикация данных по потребительской инфляции в США за август (11 сентября)5. Признаки замедления экономической активности в США и Китае, вызывающие опасения относительно спроса на нефть.6. Снижение прогноза ОПЕК по росту спроса на нефть в 2024 году.7. Ураганная активность в Мексиканском заливе. Нефтяной рынок Цены на нефть во вторник продемонстрировали значительное падение, более чем на 3%. Рынок переживает значительное падение цен на фоне растущих опасений относительно глобального спроса. Ключевым фактором, оказывающим давление на нефтяные котировки, стало снижение спроса со стороны Китая. На фоне текущей ситуации управление энергетической информации министерства энергетики США пересмотрело свои прогнозы. Понижен прогноз по производству в странах ОПЕК+ на 2024 год. Ожидается, что добыча снизится на 1,43 млн баррелей в сутки по сравнению с 2023 годом, составив 35,64 млн баррелей в сутки. В 2025 году прогнозируется восстановление нефтедобычи ОПЕК+ до 36,49 млн баррелей в сутки, что, тем не менее, на 20 тысяч баррелей в сутки ниже августовских ожиданий. В среду, 11 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $69,49. Ключевая поддержка находится на уровне $66,50. Предпосылок для роста не наблюдается, что плохо для экспортеров и рубля. Прогнозы и ожидания Сегодня министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в стране за прошлый месяц. Ожидается замедление инфляции в Штатах в августе до 2,6% в годовом выражении с июльских 2,9%. Отчет по инфляции станет ключевым фактором в принятии Федрезервом решения о том, стоит ли снизить ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании или на 25 б.п. В целом, чем слабее будет инфляция, тем лучше для рынков и тем выше вероятность того, что ставка будет понижена на 50 б.п. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 90,68 руб. Цена остается выше 90,50 руб. в течение двух дней. Это ранний сигнал к продолжению роста до 91,50 руб. Падение цен на нефть будет давить на рубль, поэтому резкого укрепления рубля не ожидается. Не забываем, что торги по доллару и евро ведутся на внебиржевом рынке, а значит, курс может отклоняться в любую сторону на 2-4%. Если день закроется ниже 90,50 руб., значит ждем коррекции до 89,30 руб. Сегодня на торгах в Азии быстро снижается индекс доллара, поэтому у рубля будет возможность отыграть часть потерь за последние 5 дней. Индекс Мосбиржи снизился на 1,18%, до 2671,68 п., индекс РТС - до 923,63 п. Индекс IMOEX с открытия повышался до 2729,23 п. и к закрытию ушел в минус. Падение цен на нефть оказало негативное влияние на нефтяные компании, что в свою очередь снизило значение индекса. Следим за уровнем 2660 п. Если он не устоит, значит, возвращаемся к уровню 2605 п.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль, нефть