https://1prime.ru/20240916/osago-851598903.html

Кабмин РФ поддержал проект о штрафе за повторную езду на авто без ОСАГО

Кабмин РФ поддержал проект о штрафе за повторную езду на авто без ОСАГО - 16.09.2024, ПРАЙМ

Кабмин РФ поддержал проект о штрафе за повторную езду на авто без ОСАГО

Правительство России поддержало проект, устанавливающий административную ответственность за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Об... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T15:09+0300

2024-09-16T15:09+0300

2024-09-16T15:09+0300

осаго

коап рф

штраф

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Правительство России поддержало проект, устанавливающий административную ответственность за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Об этом сообщает РИА Новости. Проект был предложен парламентом Кабардино-Балкарии. Он дополнит статью 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях частью 3. Ранее стало известно, что Банк России планирует расширить тарифный коридор по ОСАГО в обе стороны на 11,57% для общественного транспорта, а для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже - на 20%.Между тем, средняя выплата по ОСАГО в России достигла рекордных значений, составив 111 809 рублей. При этом средняя страховая премия в июле снизилась на 4% в годовом выражении, до 7 528 рублей. По итогам 7 месяцев текущего года общая средняя премия составила 7 635 рублей, снизившись на 1,5% год к году, говорится в пресс-релизе.

https://1prime.ru/20240902/osago-851266534.html

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осаго, коап рф, штраф