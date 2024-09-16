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Кабмин РФ поддержал проект о штрафе за повторную езду на авто без ОСАГО - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Кабмин РФ поддержал проект о штрафе за повторную езду на авто без ОСАГО
Кабмин РФ поддержал проект о штрафе за повторную езду на авто без ОСАГО - 16.09.2024, ПРАЙМ
Кабмин РФ поддержал проект о штрафе за повторную езду на авто без ОСАГО
Правительство России поддержало проект, устанавливающий административную ответственность за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Об... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T15:09+0300
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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Правительство России поддержало проект, устанавливающий административную ответственность за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Об этом сообщает РИА Новости. Проект был предложен парламентом Кабардино-Балкарии. Он дополнит статью 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях частью 3. Ранее стало известно, что Банк России планирует расширить тарифный коридор по ОСАГО в обе стороны на 11,57% для общественного транспорта, а для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже - на 20%.Между тем, средняя выплата по ОСАГО в России достигла рекордных значений, составив 111 809 рублей. При этом средняя страховая премия в июле снизилась на 4% в годовом выражении, до 7 528 рублей. По итогам 7 месяцев текущего года общая средняя премия составила 7 635 рублей, снизившись на 1,5% год к году, говорится в пресс-релизе.
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осаго, коап рф, штраф
ОСАГО, КоАП РФ, штраф
15:09 16.09.2024
 
Кабмин РФ поддержал проект о штрафе за повторную езду на авто без ОСАГО

Кабмин РФ поддержал проект о штрафе за повторную езду на авто без ОСАГО

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Правительство России поддержало проект, устанавливающий административную ответственность за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Об этом сообщает РИА Новости.
Проект был предложен парламентом Кабардино-Балкарии. Он дополнит статью 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях частью 3.
Ранее стало известно, что Банк России планирует расширить тарифный коридор по ОСАГО в обе стороны на 11,57% для общественного транспорта, а для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже - на 20%.
Между тем, средняя выплата по ОСАГО в России достигла рекордных значений, составив 111 809 рублей. При этом средняя страховая премия в июле снизилась на 4% в годовом выражении, до 7 528 рублей. По итогам 7 месяцев текущего года общая средняя премия составила 7 635 рублей, снизившись на 1,5% год к году, говорится в пресс-релизе.
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
Средняя выплата по ОСАГО в России достигла рекордных значений
2 сентября, 11:08
 
ОСАГОКоАП РФштраф
 
 
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