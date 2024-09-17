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От Байдена потребовали одобрить проекты по отправке СПГ Киеву, пишут СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ
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От Байдена потребовали одобрить проекты по отправке СПГ Киеву, пишут СМИ
От Байдена потребовали одобрить проекты по отправке СПГ Киеву, пишут СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ
От Байдена потребовали одобрить проекты по отправке СПГ Киеву, пишут СМИ
Представители Демократической партии обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой ускорить процесс одобрения новых проектов по перевозке... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T21:26+0300
2024-09-17T21:27+0300
энергетика
сша
джо байден
украина
поставки спг
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Представители Демократической партии обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой ускорить процесс одобрения новых проектов по перевозке сжиженного природного газа на Украину и в другие государства Восточной Европы. Об этом сообщило издание Hill со ссылкой на письмо законодателей. Отмечается, что письмо, подписанное 12 демократами, направили еще в пятницу. В нем законодатели призвали Минэнерго США расставить приоритеты и ускорить рассмотрение проектов по снабжению Восточной Европы газом. "Мы считаем, что приоритизация и ускорение рассмотрения проектов СПГ, которые будут поставлять газ в Украину и Восточную Европу, будут способствовать геополитической стабильности и продвигать интересы национальной безопасности США", — сказано в письме. По данным издания, авторы письма подчеркнули раскол во взглядах демократов на экспорт газа. Среди подписантов названы члены палаты представителей США из штатов Огайо, Техас, Калифорния, Аляска, Северная Каролина, Пенсильвания и Вашингтон. Hill пишет, что письмо было написано после того, как федеральный суд обязал администрацию Байдена возобновить одобрение новых проектов по экспорту газа в начале июля. Ранее в июне украинская фирма D.Trading, которую энергохолдинг ДТЭК создал для развития торговли энергоресурсами, заключила соглашение с американской Venture Global о поставках американского СПГ на Украину и в Восточную Европу. Соглашение предусматривает поддержку средне- и долгосрочных потребностей Украины и стран Восточной Европы в сфере энергобезопасности, а также сотрудничество по предоставлению доступа к мощностям регазификационных установок и газопроводов.
https://1prime.ru/20240916/gaz-851585465.html
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сша, джо байден, украина, поставки спг
Энергетика, США, Джо Байден, УКРАИНА, поставки СПГ
21:26 17.09.2024 (обновлено: 21:27 17.09.2024)
 
От Байдена потребовали одобрить проекты по отправке СПГ Киеву, пишут СМИ

Hill: демократы требуют от Байдена быстро одобрить проекты по отправке СПГ Киеву

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Представители Демократической партии обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой ускорить процесс одобрения новых проектов по перевозке сжиженного природного газа на Украину и в другие государства Восточной Европы. Об этом сообщило издание Hill со ссылкой на письмо законодателей.
Отмечается, что письмо, подписанное 12 демократами, направили еще в пятницу. В нем законодатели призвали Минэнерго США расставить приоритеты и ускорить рассмотрение проектов по снабжению Восточной Европы газом.
"Мы считаем, что приоритизация и ускорение рассмотрения проектов СПГ, которые будут поставлять газ в Украину и Восточную Европу, будут способствовать геополитической стабильности и продвигать интересы национальной безопасности США", — сказано в письме.
По данным издания, авторы письма подчеркнули раскол во взглядах демократов на экспорт газа. Среди подписантов названы члены палаты представителей США из штатов Огайо, Техас, Калифорния, Аляска, Северная Каролина, Пенсильвания и Вашингтон.
Hill пишет, что письмо было написано после того, как федеральный суд обязал администрацию Байдена возобновить одобрение новых проектов по экспорту газа в начале июля.
Ранее в июне украинская фирма D.Trading, которую энергохолдинг ДТЭК создал для развития торговли энергоресурсами, заключила соглашение с американской Venture Global о поставках американского СПГ на Украину и в Восточную Европу. Соглашение предусматривает поддержку средне- и долгосрочных потребностей Украины и стран Восточной Европы в сфере энергобезопасности, а также сотрудничество по предоставлению доступа к мощностям регазификационных установок и газопроводов.
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ЭнергетикаСШАДжо БайденУКРАИНАпоставки СПГ
 
 
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