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Успехи РФ вынуждают ВСУ возвращаться в Донбасс из Курска, пишут СМИ
Успехи РФ вынуждают ВСУ возвращаться в Донбасс из Курска, пишут СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ
Успехи РФ вынуждают ВСУ возвращаться в Донбасс из Курска, пишут СМИ
Успешное продвижение российских подразделений в Донецкой народной республике, а также планомерное освобождение подконтрольных киевскому режиму территорий... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T14:39+0300
2024-09-17T14:39+0300
2024-09-17T14:39+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Успешное продвижение российских подразделений в Донецкой народной республике, а также планомерное освобождение подконтрольных киевскому режиму территорий вынуждают украинское командование вернуть подразделения из российского приграничья, пишет газета Politico, ссылаясь на украинских солдат. В издании подчеркнули, что среди украинских военных стремительно растут потери, поэтому Сырский вынужден предпринять ряд мер для укрепления обороны.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признавал, что активное наступление ВС России на краматорском, купянском и торецком направлениях создало непростую ситуацию для ВСУ.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, ДОНБАСС, ВС России, ДНР
Успехи РФ вынуждают ВСУ возвращаться в Донбасс из Курска, пишут СМИ
Politico: успехи РФ вынуждают ВСУ возвращать в Донбасс подразделения из Курска
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Успешное продвижение российских подразделений в Донецкой народной республике, а также планомерное освобождение подконтрольных киевскому режиму территорий вынуждают украинское командование вернуть подразделения из российского приграничья, пишет газета Politico, ссылаясь на украинских солдат.
В издании подчеркнули, что среди украинских военных стремительно растут потери, поэтому Сырский вынужден предпринять ряд мер для укрепления обороны.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признавал, что активное наступление ВС России на краматорском, купянском и торецком направлениях создало непростую ситуацию для ВСУ.
СМИ: Залужный был против "авантюры" Зеленского в Курской области