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Успехи РФ вынуждают ВСУ возвращаться в Донбасс из Курска, пишут СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Успехи РФ вынуждают ВСУ возвращаться в Донбасс из Курска, пишут СМИ
Успехи РФ вынуждают ВСУ возвращаться в Донбасс из Курска, пишут СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ
Успехи РФ вынуждают ВСУ возвращаться в Донбасс из Курска, пишут СМИ
Успешное продвижение российских подразделений в Донецкой народной республике, а также планомерное освобождение подконтрольных киевскому режиму территорий... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T14:39+0300
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спецоперация на украине
всу
донбасс
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Успешное продвижение российских подразделений в Донецкой народной республике, а также планомерное освобождение подконтрольных киевскому режиму территорий вынуждают украинское командование вернуть подразделения из российского приграничья, пишет газета Politico, ссылаясь на украинских солдат. В издании подчеркнули, что среди украинских военных стремительно растут потери, поэтому Сырский вынужден предпринять ряд мер для укрепления обороны.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признавал, что активное наступление ВС России на краматорском, купянском и торецком направлениях создало непростую ситуацию для ВСУ.
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всу, донбасс, вс россии, днр
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДОНБАСС, ВС России, ДНР
14:39 17.09.2024
 
Успехи РФ вынуждают ВСУ возвращаться в Донбасс из Курска, пишут СМИ

Politico: успехи РФ вынуждают ВСУ возвращать в Донбасс подразделения из Курска

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Успешное продвижение российских подразделений в Донецкой народной республике, а также планомерное освобождение подконтрольных киевскому режиму территорий вынуждают украинское командование вернуть подразделения из российского приграничья, пишет газета Politico, ссылаясь на украинских солдат.
В издании подчеркнули, что среди украинских военных стремительно растут потери, поэтому Сырский вынужден предпринять ряд мер для укрепления обороны.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признавал, что активное наступление ВС России на краматорском, купянском и торецком направлениях создало непростую ситуацию для ВСУ.
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
СМИ: Залужный был против "авантюры" Зеленского в Курской области
14:34
 
Спецоперация на УкраинеВСУДОНБАССВС РоссииДНР
 
 
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