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В США зафиксировали снижение запасов нефти за неделю больше прогноза - 18.09.2024, ПРАЙМ
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В США зафиксировали снижение запасов нефти за неделю больше прогноза
В США зафиксировали снижение запасов нефти за неделю больше прогноза - 18.09.2024, ПРАЙМ
В США зафиксировали снижение запасов нефти за неделю больше прогноза
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 сентября, снизились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 417,5 | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T17:44+0300
2024-09-18T17:44+0300
энергетика
нефть
добыча нефти в сша
запасы нефти в сша
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 сентября, снизились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 417,5 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения запасов лишь на 0,1 миллиона баррелей.Министерство также зафиксировало, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 13 сентября, сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки - до 13,2 миллиона баррелей в сутки.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,275 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июне добыча нефти в США составила 13,21 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июле показатель составил 13,34 миллиона баррелей в сутки, в августе - 13,39 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 10 сентября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день, до 13,25 миллиона баррелей в день, и понизило на 2025 год - на 20 тысяч баррелей в день, до 13,67 миллиона.
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нефть, добыча нефти в сша, запасы нефти в сша
Энергетика, Нефть, добыча нефти в США, запасы нефти в США
17:44 18.09.2024
 
В США зафиксировали снижение запасов нефти за неделю больше прогноза

Минэнерго США: запасы нефти за неделю снизились до 417,5 миллиона баррелей

© flickr.com / Imahornfan Буровая установка для геологической разведки в Техасе, США
 Буровая установка для геологической разведки в Техасе, США - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© flickr.com / Imahornfan
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 сентября, снизились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 417,5 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения запасов лишь на 0,1 миллиона баррелей.
Министерство также зафиксировало, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 13 сентября, сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки - до 13,2 миллиона баррелей в сутки.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,275 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.
Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июне добыча нефти в США составила 13,21 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июле показатель составил 13,34 миллиона баррелей в сутки, в августе - 13,39 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 10 сентября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день, до 13,25 миллиона баррелей в день, и понизило на 2025 год - на 20 тысяч баррелей в день, до 13,67 миллиона.
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