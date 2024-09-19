https://1prime.ru/20240919/bakalchuk-851666142.html

Forbes заявил о снижении состояния Татьяны Бакальчук почти в два раза

Forbes заявил о снижении состояния Татьяны Бакальчук почти в два раза - 19.09.2024, ПРАЙМ

Forbes заявил о снижении состояния Татьяны Бакальчук почти в два раза

Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук заметно сократилось после объединения маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ. Об этом пишет... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T11:28+0300

2024-09-19T11:28+0300

2024-09-19T11:28+0300

татьяна бакальчук

wildberries

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук заметно сократилось после объединения маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ. Об этом пишет Forbes.В публикации сообщается, что по условиям сделки предпринимательница уступиал более трети акций своей компании. Так, по подсчетам журнала, ее состояние снизилось с 7,9 миллиарда долларов до 4,1 миллиарда. При этом она все еще остается самой богатой женщиной России.В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Однако скандал вокруг Wildberries разгорелся в конце июля. Супруги Бакальчук по-разному характеризовали происходящее: Владислав называл происходящее рейдерским захватом, Татьяна - сложным разводом. 18 сентября в офисе Wildberries в Романовом переулке в Москве произошла стрельба. Пострадали 7 человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. При этом два человека погибли.

https://1prime.ru/20240727/wildberries-850460661.html

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татьяна бакальчук, wildberries