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Forbes заявил о снижении состояния Татьяны Бакальчук почти в два раза - 19.09.2024, ПРАЙМ
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Forbes заявил о снижении состояния Татьяны Бакальчук почти в два раза
Forbes заявил о снижении состояния Татьяны Бакальчук почти в два раза - 19.09.2024, ПРАЙМ
Forbes заявил о снижении состояния Татьяны Бакальчук почти в два раза
Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук заметно сократилось после объединения маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ. Об этом пишет... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T11:28+0300
2024-09-19T11:28+0300
татьяна бакальчук
wildberries
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук заметно сократилось после объединения маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ. Об этом пишет Forbes.В публикации сообщается, что по условиям сделки предпринимательница уступиал более трети акций своей компании. Так, по подсчетам журнала, ее состояние снизилось с 7,9 миллиарда долларов до 4,1 миллиарда. При этом она все еще остается самой богатой женщиной России.В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Однако скандал вокруг Wildberries разгорелся в конце июля. Супруги Бакальчук по-разному характеризовали происходящее: Владислав называл происходящее рейдерским захватом, Татьяна - сложным разводом. 18 сентября в офисе Wildberries в Романовом переулке в Москве произошла стрельба. Пострадали 7 человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. При этом два человека погибли.
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татьяна бакальчук, wildberries
Татьяна Бакальчук, Wildberries
11:28 19.09.2024
 
Forbes заявил о снижении состояния Татьяны Бакальчук почти в два раза

Forbes: состояние Бакальчук после слияния Wildberries и Russ сократилось вдвое

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Экологичный ретейл и e-commerce: торговля как оператор устойчивых изменений
ПМЭФ-2024. Экологичный ретейл и e-commerce: торговля как оператор устойчивых изменений - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук заметно сократилось после объединения маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ. Об этом пишет Forbes.
В публикации сообщается, что по условиям сделки предпринимательница уступиал более трети акций своей компании. Так, по подсчетам журнала, ее состояние снизилось с 7,9 миллиарда долларов до 4,1 миллиарда. При этом она все еще остается самой богатой женщиной России.
В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Однако скандал вокруг Wildberries разгорелся в конце июля. Супруги Бакальчук по-разному характеризовали происходящее: Владислав называл происходящее рейдерским захватом, Татьяна - сложным разводом.
18 сентября в офисе Wildberries в Романовом переулке в Москве произошла стрельба. Пострадали 7 человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. При этом два человека погибли.
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