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Минфин пообещал реагировать на распределение лимитов по семейной ипотеке - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Минфин пообещал реагировать на распределение лимитов по семейной ипотеке
Минфин пообещал реагировать на распределение лимитов по семейной ипотеке - 24.09.2024, ПРАЙМ
Минфин пообещал реагировать на распределение лимитов по семейной ипотеке
Общего лимита льготной программы "Семейная ипотека" хватит до ноября, и до конца текущего года Минфин РФ будет наблюдать за динамикой выдачи кредитов по... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T13:41+0300
2024-09-24T13:41+0300
экономика
минфин
семейная ипотека
лимиты
льготное кредитование
россия
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Общего лимита льготной программы "Семейная ипотека" хватит до ноября, и до конца текущего года Минфин РФ будет наблюдать за динамикой выдачи кредитов по госпрограмме и при необходимости принимать решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В июле "Семейная ипотека" в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или субъектах РФ с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для этой категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием счета эскроу. "Общего текущего лимита программы хватит до ноября. Оператор программы перераспределил лимиты между банками для продолжения выдач. Сейчас Минфин настраивает механизм для более эффективного перераспределения лимитов между банками. Будем следить за динамикой выдач до конца года и при необходимости принимать соответствующие решения", - сообщили в Минфине в ответ на запрос, обсуждается ли дополнительное выделение средств на госпрограмму. Тем временем банк "Дом.РФ" 18 сентября сообщал, что завершит перераспределение лимитов банкам в рамках "Семейной ипотеки" до 10 октября. И с 18 же сентября Сбербанк приостановил запись на выдачу кредитов по "Семейной ипотеке", объяснив это исчерпанием лимита денежных средств. При этом банк продолжает принимать заявки клиентов через сервис "Домклик". Тем не менее, как сообщили РИА Новости в опрошенных кредитных организациях, большинство российских банков продолжает прием заявок и выдачи по семейной ипотеке. Но там рассказали о повышении некоторыми банками первоначального взноса по этой льготной программе для незарплатных клиентов до 50%. По данным "Домклика", после перезапуска программы "Семейная ипотека" на новых условиях по ней было выдано 43,3 тысячи кредитов на сумму почти 237,1 миллиарда рублей.
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минфин, семейная ипотека, лимиты, льготное кредитование, россия
Экономика, Минфин, семейная ипотека, Лимиты, льготное кредитование, РОССИЯ
13:41 24.09.2024
 
Минфин пообещал реагировать на распределение лимитов по семейной ипотеке

Минфин РФ до конца года проследит за динамикой выдачи кредитов по семейной ипотеке

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком держат макет дома
Женщина с ребенком держат макет дома - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Общего лимита льготной программы "Семейная ипотека" хватит до ноября, и до конца текущего года Минфин РФ будет наблюдать за динамикой выдачи кредитов по госпрограмме и при необходимости принимать решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
В июле "Семейная ипотека" в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или субъектах РФ с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для этой категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием счета эскроу.
"Общего текущего лимита программы хватит до ноября. Оператор программы перераспределил лимиты между банками для продолжения выдач. Сейчас Минфин настраивает механизм для более эффективного перераспределения лимитов между банками. Будем следить за динамикой выдач до конца года и при необходимости принимать соответствующие решения", - сообщили в Минфине в ответ на запрос, обсуждается ли дополнительное выделение средств на госпрограмму.
Тем временем банк "Дом.РФ" 18 сентября сообщал, что завершит перераспределение лимитов банкам в рамках "Семейной ипотеки" до 10 октября. И с 18 же сентября Сбербанк приостановил запись на выдачу кредитов по "Семейной ипотеке", объяснив это исчерпанием лимита денежных средств. При этом банк продолжает принимать заявки клиентов через сервис "Домклик".
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Некоторые банки России повысили первоначальный взнос по семейной ипотеке
21 сентября, 08:20
Тем не менее, как сообщили РИА Новости в опрошенных кредитных организациях, большинство российских банков продолжает прием заявок и выдачи по семейной ипотеке. Но там рассказали о повышении некоторыми банками первоначального взноса по этой льготной программе для незарплатных клиентов до 50%.
По данным "Домклика", после перезапуска программы "Семейная ипотека" на новых условиях по ней было выдано 43,3 тысячи кредитов на сумму почти 237,1 миллиарда рублей.
 
ЭкономикаМинфинсемейная ипотекаЛимитыльготное кредитованиеРОССИЯ
 
 
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