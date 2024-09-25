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В Британии предупредили о страшной угрозе для украинцев в Европе
В Британии предупредили о страшной угрозе для украинцев в Европе - 25.09.2024, ПРАЙМ
В Британии предупредили о страшной угрозе для украинцев в Европе
Миллионы украинских беженцев, временно дислоцировавшихся в европейские страны, могут остаться на улице, сообщает The Guardian. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T08:34+0300
2024-09-25T08:34+0300
2024-09-25T08:34+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Миллионы украинских беженцев, временно дислоцировавшихся в европейские страны, могут остаться на улице, сообщает The Guardian."Результаты исследования свидетельствуют о том, что конфликт нанес огромный ущерб гражданскому населению Украины: более трех с половиной миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами с начала конфликта. Многие из 6,2 миллионов украинских беженцев в Европе также находятся под угрозой оказаться бездомными", — подчеркивается в статье.Так, многие граждане Украины столкнулись с бюрократическими процессами, которые значительно замедляют процесс получения гарантированной Евросоюзом необходимой помощи от европейских стран. Например, в Венгрии в этой связи была прекращена выдача жилья, а в Польше рассматривают проект по прекращению выплат украинцам призывного возраста. Такая же ситуация сохраняется и в Великобритании, а также других странах.
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украина, великобритания, европа, украинские беженцы
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, украинские беженцы
В Британии предупредили о страшной угрозе для украинцев в Европе
Guardian: огромное число беженцев в Европе могут стать бездомными
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ.
Миллионы украинских беженцев, временно дислоцировавшихся в европейские страны, могут остаться на улице, сообщает The Guardian
.
"Результаты исследования свидетельствуют о том, что конфликт нанес огромный ущерб гражданскому населению Украины: более трех с половиной миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами с начала конфликта. Многие из 6,2 миллионов украинских беженцев в Европе также находятся под угрозой оказаться бездомными", — подчеркивается в статье.
Так, многие граждане Украины столкнулись с бюрократическими процессами, которые значительно замедляют процесс получения гарантированной Евросоюзом необходимой помощи от европейских стран. Например, в Венгрии в этой связи была прекращена выдача жилья, а в Польше рассматривают проект по прекращению выплат украинцам призывного возраста. Такая же ситуация сохраняется и в Великобритании, а также других странах.
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