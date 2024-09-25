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Мантуров заявил о росте числа жалоб на маркетплейсы в России
Мантуров заявил о росте числа жалоб на маркетплейсы в России - 25.09.2024, ПРАЙМ
Мантуров заявил о росте числа жалоб на маркетплейсы в России
Количество жалоб на маркетплейсы в России растет как покупателей, так и от продавцов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании государственной... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T16:49+0300
2024-09-25T16:49+0300
2024-09-25T16:49+0300
экономика
россия
денис мантуров
маркетплейс
жалобы
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Количество жалоб на маркетплейсы в России растет как покупателей, так и от продавцов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. "Рынок интернет-торговли на протяжении последних лет показывает бурный рост. По итогам 2023 года он увеличился на 28%, достигнув почти 6,5 триллиона рублей. В текущем году темпы ускорились до 40%. Сегодня на данный сегмент приходится уже почти 15% всех розничных продаж, и эта доля неуклонно увеличивается. Помимо позитивного влияния на потребительский рынок мы сталкиваемся со злоупотреблениями. Растёт количество жалоб на маркетплейсы как от покупателей, так и от продавцов", - сказал Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении кабмина по итогам заседания. Как отмечается в релизе, несмотря на очевидные преимущества развития электронной торговли участники заседания выразили обеспокоенность по работе маркетплейсов из-за контрафактной продукции на таких площадках. В рамках заседания участники поддержали необходимость выработки дополнительных мер для повышения прослеживаемости реализации через маркетплейсы. Были приняты решения о разработке модели контроля за соблюдением маркетплейсами и продавцами обязательных требований к обороту товаров на площадках для интернет-торговли, а также о разработке индикаторов риска нарушений обязательных требований при осуществлении государственного контроля при реализации товаров на маркетплейсах. Кроме того будет проработана возможность предоставления маркетплейсам доступа к Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания в России для предотвращения продажи товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности. Еще одной важной мерой, принятой в рамках комиссии, стала проработка возможности интеграции информационных систем маркетплейсов и государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. "Кроме того, было поддержано предложение о необходимости внесения в проект Федерального закона "О платформенной экономике в Российской Федерации", который готовит Минэкономразвития России, ряда положений, предусматривающих обязанности маркетплейсов. В частности, речь идет о недопущении продажи товаров, не соответствующих обязательным требованиям, закреплении права потребителя на возврат таких товаров, если маркетплейс допустил их реализацию; отображении в карточках товаров информации о наличии у них маркировки "Честный знак" и регистрации продавца в ГИС МТ", - отмечается в сообщении правительства.
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россия, денис мантуров, маркетплейс, жалобы
Экономика, РОССИЯ, Денис Мантуров, маркетплейс, жалобы
Мантуров заявил о росте числа жалоб на маркетплейсы в России
Мантуров: в стране растет число жалоб покупателей и продавцов на маркетплейсы
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Количество жалоб на маркетплейсы в России растет как покупателей, так и от продавцов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
"Рынок интернет-торговли на протяжении последних лет показывает бурный рост. По итогам 2023 года он увеличился на 28%, достигнув почти 6,5 триллиона рублей. В текущем году темпы ускорились до 40%. Сегодня на данный сегмент приходится уже почти 15% всех розничных продаж, и эта доля неуклонно увеличивается. Помимо позитивного влияния на потребительский рынок мы сталкиваемся со злоупотреблениями. Растёт количество жалоб на маркетплейсы как от покупателей, так и от продавцов", - сказал Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении кабмина по итогам заседания.
Как отмечается в релизе, несмотря на очевидные преимущества развития электронной торговли участники заседания выразили обеспокоенность по работе маркетплейсов из-за контрафактной продукции на таких площадках.
В рамках заседания участники поддержали необходимость выработки дополнительных мер для повышения прослеживаемости реализации через маркетплейсы. Были приняты решения о разработке модели контроля за соблюдением маркетплейсами и продавцами обязательных требований к обороту товаров на площадках для интернет-торговли, а также о разработке индикаторов риска нарушений обязательных требований при осуществлении государственного контроля при реализации товаров на маркетплейсах.
Кроме того будет проработана возможность предоставления маркетплейсам доступа к Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания в России для предотвращения продажи товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности. Еще одной важной мерой, принятой в рамках комиссии, стала проработка возможности интеграции информационных систем маркетплейсов и государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.
"Кроме того, было поддержано предложение о необходимости внесения в проект Федерального закона "О платформенной экономике в Российской Федерации", который готовит Минэкономразвития России, ряда положений, предусматривающих обязанности маркетплейсов. В частности, речь идет о недопущении продажи товаров, не соответствующих обязательным требованиям, закреплении права потребителя на возврат таких товаров, если маркетплейс допустил их реализацию; отображении в карточках товаров информации о наличии у них маркировки "Честный знак" и регистрации продавца в ГИС МТ", - отмечается в сообщении правительства.
Росфинмониторинг сообщил о случаях обналичивания денег через маркетплейсы