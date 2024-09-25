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В "Циане" назвали последствия исчерпания лимитов семейной ипотеки

В "Циане" назвали последствия исчерпания лимитов семейной ипотеки - 25.09.2024, ПРАЙМ

В "Циане" назвали последствия исчерпания лимитов семейной ипотеки

Возможная приостановка программы семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов на 2024 год приведет к снижению количества сделок с новостройками на 35-40%, считают... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T17:23+0300

2024-09-25T17:23+0300

2024-09-25T17:23+0300

экономика

россия

новостройки

циан

семейная ипотека

лимит

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Возможная приостановка программы семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов на 2024 год приведет к снижению количества сделок с новостройками на 35-40%, считают аналитики "Циана". "В середине сентября появились новости о том, что лимиты, выделенные по семейной программе, заканчиваются, а банки уже прекратили выдавать новые кредиты по ней. Приостановка программы приведет к снижению числа сделок на 35-40% от сформировавшихся к концу августа уровней. Застройщики будут вынуждены выбирать - или переждать период "без ипотеки" (до января 2025, когда начнется новый бюджетный год, где программа, формально действующая до 2030 года, будет вновь профинансирована) или стимулировать спрос более существенным снижением цен, привлекая на рынок держателей депозитов, которые могут провести сделку без кредитных средств", - говорится в сообщении компании. Как указывается в нем, семейная ипотека после отмены безадресной льготной ипотеки вышла на первое место в структуре льготного ипотечного кредитования. "Если с января по июнь, когда еще действовала "обычная" льготная ипотека, на долю семейной программы приходилось чуть более половины всех выданных жилищных кредитов с господдержкой, то в августе ее доля увеличилась до 88%. Сейчас почти весь рынок, кроме арктической зоны и Дальнего Востока, как никогда зависит от нее", - подчеркивается в сообщении. Ранее в Минфине России заявили, что общего лимита льготной семейной ипотеки хватит до ноября, и пообещали следить за динамикой выдач кредитов по ней до конца года и при необходимости "принять соответствующие решения".

https://1prime.ru/20240924/limit-851742904.html

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россия, новостройки, циан, семейная ипотека, лимит