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Эксперты оценили рынок рельсового подвижного состава РФ до 2030 года

Эксперты оценили рынок рельсового подвижного состава РФ до 2030 года - 26.09.2024, ПРАЙМ

Эксперты оценили рынок рельсового подвижного состава РФ до 2030 года

Объем российского рынка рельсового подвижного состава в 2024-2030 годах оценивается в сумму более 7 триллионов рублей, с учетом комплектующих и сервиса - более... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T09:14+0300

2024-09-26T09:14+0300

2024-09-26T09:14+0300

железнодорожные перевозки

метро

рынок

россия

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Объем российского рынка рельсового подвижного состава в 2024-2030 годах оценивается в сумму более 7 триллионов рублей, с учетом комплектующих и сервиса - более 10 триллионов рублей, говорится в расчетах Rollingstock Agency (специализируется на аналитике и консалтинге в сфере железнодорожного машиностроения), с которыми ознакомилось РИА Новости. "Более 7 триллионов рублей – объем российского рынка рельсового подвижного состава в 2024-2030 годах. С учетом комплектующих и сервиса/ремонта, он будет даже больше 10 триллионов рублей", - говорится в описании к расчетам. Общий объем российского рынка железнодорожного машиностроения с путевой техникой, сервисом и запчастями в 2023 году почти достиг 1 триллиона рублей. В текущем году, отмечает Rollingstock Agency, рынок также уверенно растет. "Высокий спрос ожидается во всех сегментах рынка до 2030 года", - пишет компания. Так, потребность в новых трамваях превысит 4 тысячи единиц. "Спрос превышает предложение, достаточно места для еще одного нового крупного игрока. Но требуется включение поддержки городского рельсового транспорта в нацпроекты", - указывается в материалах. Основные потребители метровагонов – Москва и Санкт-Петербург – обозначили потребность и заключают договоры на свыше 2,5 тысячи вагонов. Планируется поставка первой партии в 43 поезда для ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Ожидается сохранение высокого спроса на пассажирские вагоны локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав: на фоне физической и моральной необходимости обновления парка, а также новых планов развития. "Грузовые вагоны, несмотря на их избыток, будут закупать – да, без повторения рекордных объемов и со снижением выпуска в ближайшие годы… РЖД уже заявляли о планируемых масштабных закупках локомотивов – до 10 тысяч машин до 2035 года. А ведь еще есть заказ от промышленных предприятий, в том числе на путях необщего пользования", - перечисляет Rollingstock Agency. Отмечается, что во многом реализуемость этой потребности зависит от двух ключевых решений: внедрение долгосрочных договоров, когда производители имеют документами подтвержденный заказ на годы вперед, а также от снижения ставки ЦБ для привлекательности лизинга и инвестиций в развитие производства, в том числе компонентной базы, где сохраняется потребность в реальном импортозамещении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

железнодорожные перевозки, метро, рынок, россия