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Нефтепереработка "Лукойла" сократилась на 15 процентов

Нефтепереработка "Лукойла" сократилась на 15 процентов - 27.09.2024, ПРАЙМ

Нефтепереработка "Лукойла" сократилась на 15 процентов

Нефтепереработка на заводах "Лукойла" в первом полугодии 2024 года сократилась на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 26,4... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T15:10+0300

2024-09-27T15:10+0300

2024-09-27T15:14+0300

энергетика

россия

нефть

лукойл

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Нефтепереработка на заводах "Лукойла" в первом полугодии 2024 года сократилась на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 26,4 миллиона тонн, следует из отчета компании. Согласно документу, в первой половине 2023 года "Лукойл" на собственных заводах переработал 31,2 миллиона тонн. А в аналогичном периоде 2024 года его нефтепереработка снизилась до 26,4 миллиона тонн.В то же время уточняется, что Лукойл" в первом полугодии 2024 года снизил добычу нефти на 1%, до 1,728 миллиона баррелей в сутки, газа – на 0,6%, до 17,4 миллиарда кубометров."Добыча жидких углеводородов за 6 месяцев 2024 года группы "Лукойл" составила 1,728 миллиона баррелей в сутки, что на 1% ниже уровня 6 месяцев 2023 года", – говорится в отчете. Отмечается, что динамика нефтедобычи была обусловлена внешними ограничениями.

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россия, нефть, лукойл