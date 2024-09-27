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Нефтепереработка "Лукойла" сократилась на 15 процентов - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Нефтепереработка "Лукойла" сократилась на 15 процентов
Нефтепереработка "Лукойла" сократилась на 15 процентов - 27.09.2024, ПРАЙМ
Нефтепереработка "Лукойла" сократилась на 15 процентов
Нефтепереработка на заводах "Лукойла" в первом полугодии 2024 года сократилась на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 26,4... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T15:10+0300
2024-09-27T15:14+0300
энергетика
россия
нефть
лукойл
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Нефтепереработка на заводах "Лукойла" в первом полугодии 2024 года сократилась на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 26,4 миллиона тонн, следует из отчета компании. Согласно документу, в первой половине 2023 года "Лукойл" на собственных заводах переработал 31,2 миллиона тонн. А в аналогичном периоде 2024 года его нефтепереработка снизилась до 26,4 миллиона тонн.В то же время уточняется, что Лукойл" в первом полугодии 2024 года снизил добычу нефти на 1%, до 1,728 миллиона баррелей в сутки, газа – на 0,6%, до 17,4 миллиарда кубометров."Добыча жидких углеводородов за 6 месяцев 2024 года группы "Лукойл" составила 1,728 миллиона баррелей в сутки, что на 1% ниже уровня 6 месяцев 2023 года", – говорится в отчете. Отмечается, что динамика нефтедобычи была обусловлена внешними ограничениями.
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россия, нефть, лукойл
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, Лукойл
15:10 27.09.2024 (обновлено: 15:14 27.09.2024)
 
Нефтепереработка "Лукойла" сократилась на 15 процентов

Нефтепереработка "Лукойла" в первом полугодии сократилась до 26,4 миллиона тонн

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Нефтепереработка на заводах "Лукойла" в первом полугодии 2024 года сократилась на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 26,4 миллиона тонн, следует из отчета компании.
Согласно документу, в первой половине 2023 года "Лукойл" на собственных заводах переработал 31,2 миллиона тонн. А в аналогичном периоде 2024 года его нефтепереработка снизилась до 26,4 миллиона тонн.
В то же время уточняется, что Лукойл" в первом полугодии 2024 года снизил добычу нефти на 1%, до 1,728 миллиона баррелей в сутки, газа – на 0,6%, до 17,4 миллиарда кубометров.
"Добыча жидких углеводородов за 6 месяцев 2024 года группы "Лукойл" составила 1,728 миллиона баррелей в сутки, что на 1% ниже уровня 6 месяцев 2023 года", – говорится в отчете. Отмечается, что динамика нефтедобычи была обусловлена внешними ограничениями.
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
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