https://1prime.ru/20240927/razvedka-851820628.html

Разведка США считает, что удары вглубь России несут риски, пишет NYT

Разведка США считает, что удары вглубь России несут риски, пишет NYT - 27.09.2024, ПРАЙМ

Разведка США считает, что удары вглубь России несут риски, пишет NYT

Разведывательные службы США пришли к выводу, что удовлетворение запроса Киева на использование поставленных Западом ракет по дальним целям в может вызвать... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T09:26+0300

2024-09-27T09:26+0300

2024-09-27T09:27+0300

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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Разведывательные службы США пришли к выводу, что удовлетворение запроса Киева на использование поставленных Западом ракет по дальним целям в может вызвать силовое возмездие, но не изменит принципиально ход военных действий, пишет издание The New York Times.По их мнению, Москва, скорее всего, применит более мощные ответные меры против США и их партнеров по коалиции, если они согласятся дать Украине разрешение на использование ракет большой дальности, поставляемых США, Великобританией и Францией, для нанесения ударов по территории России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ ранее не публиковавшейся оценке разведки также преуменьшается влияние ракет большой дальности на ход конфликта, поскольку сейчас у Украины есть ограниченное количество этого оружия, и неясно, сколько еще единиц такого оружия могут предоставить западные союзники — если вообще могут.В документе подчеркивается, что аналитики разведки связывают с потенциальным риском и неопределенными выгодами решения с высокими ставками, которое теперь зависит от президента Джо Байдена, который в четверг встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме.Эти выводы могут помочь частично объяснить, почему Байдену так трудно принять это решение и почему он отказывает Зеленскому в его запросах. Американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что остается неясным, что решит сделать Байден в итоге.

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сша, украина, россия, оружие