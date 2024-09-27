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Разведка США считает, что удары вглубь России несут риски, пишет NYT - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Разведка США считает, что удары вглубь России несут риски, пишет NYT
Разведка США считает, что удары вглубь России несут риски, пишет NYT - 27.09.2024, ПРАЙМ
Разведка США считает, что удары вглубь России несут риски, пишет NYT
Разведывательные службы США пришли к выводу, что удовлетворение запроса Киева на использование поставленных Западом ракет по дальним целям в может вызвать... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T09:26+0300
2024-09-27T09:27+0300
спецоперация на украине
сша
украина
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оружие
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Разведывательные службы США пришли к выводу, что удовлетворение запроса Киева на использование поставленных Западом ракет по дальним целям в может вызвать силовое возмездие, но не изменит принципиально ход военных действий, пишет издание The New York Times.По их мнению, Москва, скорее всего, применит более мощные ответные меры против США и их партнеров по коалиции, если они согласятся дать Украине разрешение на использование ракет большой дальности, поставляемых США, Великобританией и Францией, для нанесения ударов по территории России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ ранее не публиковавшейся оценке разведки также преуменьшается влияние ракет большой дальности на ход конфликта, поскольку сейчас у Украины есть ограниченное количество этого оружия, и неясно, сколько еще единиц такого оружия могут предоставить западные союзники — если вообще могут.В документе подчеркивается, что аналитики разведки связывают с потенциальным риском и неопределенными выгодами решения с высокими ставками, которое теперь зависит от президента Джо Байдена, который в четверг встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме.Эти выводы могут помочь частично объяснить, почему Байдену так трудно принять это решение и почему он отказывает Зеленскому в его запросах. Американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что остается неясным, что решит сделать Байден в итоге.
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сша, украина, россия, оружие
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, оружие
09:26 27.09.2024 (обновлено: 09:27 27.09.2024)
 
Разведка США считает, что удары вглубь России несут риски, пишет NYT

NYT: Разведка США предупредила о рисках в случае ударов вглубь России

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Разведывательные службы США пришли к выводу, что удовлетворение запроса Киева на использование поставленных Западом ракет по дальним целям в может вызвать силовое возмездие, но не изменит принципиально ход военных действий, пишет издание The New York Times.
По их мнению, Москва, скорее всего, применит более мощные ответные меры против США и их партнеров по коалиции, если они согласятся дать Украине разрешение на использование ракет большой дальности, поставляемых США, Великобританией и Францией, для нанесения ударов по территории России.
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В ранее не публиковавшейся оценке разведки также преуменьшается влияние ракет большой дальности на ход конфликта, поскольку сейчас у Украины есть ограниченное количество этого оружия, и неясно, сколько еще единиц такого оружия могут предоставить западные союзники — если вообще могут.
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В документе подчеркивается, что аналитики разведки связывают с потенциальным риском и неопределенными выгодами решения с высокими ставками, которое теперь зависит от президента Джо Байдена, который в четверг встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Эти выводы могут помочь частично объяснить, почему Байдену так трудно принять это решение и почему он отказывает Зеленскому в его запросах. Американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что остается неясным, что решит сделать Байден в итоге.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАРОССИЯоружие
 
 
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