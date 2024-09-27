https://1prime.ru/20240927/tanki-851820204.html

Уничтожены или захвачены. В ФРГ бьют тревогу из-за потерь танков на Украине

Уничтожены или захвачены. В ФРГ бьют тревогу из-за потерь танков на Украине - 27.09.2024, ПРАЙМ

Уничтожены или захвачены. В ФРГ бьют тревогу из-за потерь танков на Украине

Украинская армия теряет значительное количество танков Leopard 2 и БМП Marder, и это вызывает тревогу, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau. | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T09:11+0300

2024-09-27T09:11+0300

2024-09-27T09:27+0300

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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Украинская армия теряет значительное количество танков Leopard 2 и БМП Marder, и это вызывает тревогу, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.Издание со ссылкой на портал Oryx, который ведет собственные подсчеты, сообщает о потерях в 935 танков и 6613 боевых машин. Среди утраченных машин много техники, поставленной Германией, включая танки Leopard 2 и БМП Marder.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее Германия поставила Украине 232 единицы бронетехники, включая танки Leopard 1A5 и Leopard 2A6. По данным Oryx, 48 танков и БМП, а также одна самоходная гаубица уже потеряны.Некоторые из потерянных танков и БМП были взяты в качестве трофеев или уничтожены российскими войсками.Российские военные блогеры утверждают, что БМП Marder используются украинскими войсками в Курской области. Видео с горящей БМП Marder, якобы снятое в этом регионе, распространяется в социальных сетях. Однако подлинность и место съемки этих видео не подтверждены.Издание приводит таблицу, из которой следует, что из 16 поставленных Берлином Киеву танков Leopard 2A6 уничтожены 13, из 80 Leopard 1A5 — три, из 120 Marder 1A3 — 32, из 14 САУ Panzerhaubitze 2000 — одна. Итого из 232 единиц боевой техники уничтожены 49. Отмечается, что это только подтвержденные данные, а реальное количество потерянной техники больше.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240926/ugledar-851795226.html

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германия, танки, оружие, всу, украина