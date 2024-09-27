Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уничтожены или захвачены. В ФРГ бьют тревогу из-за потерь танков на Украине - 27.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240927/tanki-851820204.html
Уничтожены или захвачены. В ФРГ бьют тревогу из-за потерь танков на Украине
Уничтожены или захвачены. В ФРГ бьют тревогу из-за потерь танков на Украине - 27.09.2024, ПРАЙМ
Уничтожены или захвачены. В ФРГ бьют тревогу из-за потерь танков на Украине
Украинская армия теряет значительное количество танков Leopard 2 и БМП Marder, и это вызывает тревогу, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau. | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T09:11+0300
2024-09-27T09:27+0300
спецоперация на украине
германия
танки
оружие
всу
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1d/847807011_0:0:3221:1811_1920x0_80_0_0_d7357709f3ba8341271ab644c44eded5.jpg
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Украинская армия теряет значительное количество танков Leopard 2 и БМП Marder, и это вызывает тревогу, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.Издание со ссылкой на портал Oryx, который ведет собственные подсчеты, сообщает о потерях в 935 танков и 6613 боевых машин. Среди утраченных машин много техники, поставленной Германией, включая танки Leopard 2 и БМП Marder.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее Германия поставила Украине 232 единицы бронетехники, включая танки Leopard 1A5 и Leopard 2A6. По данным Oryx, 48 танков и БМП, а также одна самоходная гаубица уже потеряны.Некоторые из потерянных танков и БМП были взяты в качестве трофеев или уничтожены российскими войсками.Российские военные блогеры утверждают, что БМП Marder используются украинскими войсками в Курской области. Видео с горящей БМП Marder, якобы снятое в этом регионе, распространяется в социальных сетях. Однако подлинность и место съемки этих видео не подтверждены.Издание приводит таблицу, из которой следует, что из 16 поставленных Берлином Киеву танков Leopard 2A6 уничтожены 13, из 80 Leopard 1A5 — три, из 120 Marder 1A3 — 32, из 14 САУ Panzerhaubitze 2000 — одна. Итого из 232 единиц боевой техники уничтожены 49. Отмечается, что это только подтвержденные данные, а реальное количество потерянной техники больше.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240926/ugledar-851795226.html
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1d/847807011_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_2bad78686c18ffa82f613c326da15b28.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, танки, оружие, всу, украина
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, Танки, оружие, ВСУ, УКРАИНА
09:11 27.09.2024 (обновлено: 09:27 27.09.2024)
 
Уничтожены или захвачены. В ФРГ бьют тревогу из-за потерь танков на Украине

Frankfurter Rundschau: Украина на поле боя теряет много немецких танков

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Подготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Украинская армия теряет значительное количество танков Leopard 2 и БМП Marder, и это вызывает тревогу, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.
Издание со ссылкой на портал Oryx, который ведет собственные подсчеты, сообщает о потерях в 935 танков и 6613 боевых машин. Среди утраченных машин много техники, поставленной Германией, включая танки Leopard 2 и БМП Marder.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Ранее Германия поставила Украине 232 единицы бронетехники, включая танки Leopard 1A5 и Leopard 2A6. По данным Oryx, 48 танков и БМП, а также одна самоходная гаубица уже потеряны.
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
"Постоянное давление". NYT рассказала о "кошмаре" ВСУ в районе Покровска
Вчера, 11:01
Некоторые из потерянных танков и БМП были взяты в качестве трофеев или уничтожены российскими войсками.
Российские военные блогеры утверждают, что БМП Marder используются украинскими войсками в Курской области. Видео с горящей БМП Marder, якобы снятое в этом регионе, распространяется в социальных сетях. Однако подлинность и место съемки этих видео не подтверждены.
Издание приводит таблицу, из которой следует, что из 16 поставленных Берлином Киеву танков Leopard 2A6 уничтожены 13, из 80 Leopard 1A5 — три, из 120 Marder 1A3 — 32, из 14 САУ Panzerhaubitze 2000 — одна. Итого из 232 единиц боевой техники уничтожены 49. Отмечается, что это только подтвержденные данные, а реальное количество потерянной техники больше.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯТанкиоружиеВСУУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала