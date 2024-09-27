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Уничтожены или захвачены. В ФРГ бьют тревогу из-за потерь танков на Украине
Уничтожены или захвачены. В ФРГ бьют тревогу из-за потерь танков на Украине - 27.09.2024, ПРАЙМ
Уничтожены или захвачены. В ФРГ бьют тревогу из-за потерь танков на Украине
Украинская армия теряет значительное количество танков Leopard 2 и БМП Marder, и это вызывает тревогу, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau. | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T09:11+0300
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Украинская армия теряет значительное количество танков Leopard 2 и БМП Marder, и это вызывает тревогу, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.Издание со ссылкой на портал Oryx, который ведет собственные подсчеты, сообщает о потерях в 935 танков и 6613 боевых машин. Среди утраченных машин много техники, поставленной Германией, включая танки Leopard 2 и БМП Marder.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее Германия поставила Украине 232 единицы бронетехники, включая танки Leopard 1A5 и Leopard 2A6. По данным Oryx, 48 танков и БМП, а также одна самоходная гаубица уже потеряны.Некоторые из потерянных танков и БМП были взяты в качестве трофеев или уничтожены российскими войсками.Российские военные блогеры утверждают, что БМП Marder используются украинскими войсками в Курской области. Видео с горящей БМП Marder, якобы снятое в этом регионе, распространяется в социальных сетях. Однако подлинность и место съемки этих видео не подтверждены.Издание приводит таблицу, из которой следует, что из 16 поставленных Берлином Киеву танков Leopard 2A6 уничтожены 13, из 80 Leopard 1A5 — три, из 120 Marder 1A3 — 32, из 14 САУ Panzerhaubitze 2000 — одна. Итого из 232 единиц боевой техники уничтожены 49. Отмечается, что это только подтвержденные данные, а реальное количество потерянной техники больше.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, Танки, оружие, ВСУ, УКРАИНА
Уничтожены или захвачены. В ФРГ бьют тревогу из-за потерь танков на Украине
Frankfurter Rundschau: Украина на поле боя теряет много немецких танков
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ.
Украинская армия теряет значительное количество танков Leopard 2 и БМП Marder, и это вызывает тревогу, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau
.
Издание со ссылкой на портал Oryx, который ведет собственные подсчеты, сообщает о потерях в 935 танков и 6613 боевых машин. Среди утраченных машин много техники, поставленной Германией, включая танки Leopard 2 и БМП Marder.
Ранее Германия поставила Украине 232 единицы бронетехники, включая танки Leopard 1A5 и Leopard 2A6. По данным Oryx, 48 танков и БМП, а также одна самоходная гаубица уже потеряны.
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Некоторые из потерянных танков и БМП были взяты в качестве трофеев или уничтожены российскими войсками.
Российские военные блогеры утверждают, что БМП Marder используются украинскими войсками в Курской области. Видео с горящей БМП Marder, якобы снятое в этом регионе, распространяется в социальных сетях. Однако подлинность и место съемки этих видео не подтверждены.
Издание приводит таблицу, из которой следует, что из 16 поставленных Берлином Киеву танков Leopard 2A6 уничтожены 13, из 80 Leopard 1A5 — три, из 120 Marder 1A3 — 32, из 14 САУ Panzerhaubitze 2000 — одна. Итого из 232 единиц боевой техники уничтожены 49. Отмечается, что это только подтвержденные данные, а реальное количество потерянной техники больше.