https://1prime.ru/20240927/ugledar-851827426.html

Ускользает из рук ВСУ. В Польше обрисовали положение вокруг важного города

Ускользает из рук ВСУ. В Польше обрисовали положение вокруг важного города - 27.09.2024, ПРАЙМ

Ускользает из рук ВСУ. В Польше обрисовали положение вокруг важного города

Город Угледар на фоне резко ускорившихся событий на донбасском фронте ускользает из рук ВСУ, пишет военкор польского издания Defence24 Михал Брушевский. | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T13:08+0300

2024-09-27T13:08+0300

2024-09-27T13:09+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Город Угледар на фоне резко ускорившихся событий на донбасском фронте ускользает из рук ВСУ, пишет военкор польского издания Defence24 Михал Брушевский.Угледар является стратегически важным пунктом, связывающим запорожский и донецкий фронты. Город, который окружают степи, крошечные деревеньки и шахты, был разрушен в результате боев, но бомбардировки на самом деле облегчили защитникам задачу подготовки оборонительных позиций.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram72-я механизированная бригада ВСУ, известная как "Черная бригада", защищает Угледар, несмотря на тяжелые условия и превосходящие силы противника, отмечается в публикации.В июле ситуация в Донбассе казалась стабильной, но в последние недели русские войска продвинулись на 10 километров. Наступление на Покровск привело к проблемам на всей линии фронта.Стратегическое значение Угледара в том, что он соединяет южный и восточный фронты. Город был ключевым пунктом в боях за Мариуполь и другие города. Бои за сам Угледар проходили в несколько этапов, с марта по октябрь 2022 года и с января по март 2023 года.Как пишет Брушевский, Погодные условия затрудняют наступление русских войск, но в СМИ появляется информация о возможном отступлении 72-й бригады. Если эта информация подтвердится, это может привести к окружению Угледара.Угледар уже превратился в руины, и его оборона может быть ослаблена из-за усталости украинских войск. Киев может защищать город опытными, но измотанными военнослужащими, или свежими мобилизованными, но в любом случае Угледар уже не является стратегически важным, утверждает автор.Первый штурм Угледара начался еще 24 января 2023 года. Русские не смогли захватить Угледар с ходу и начали его окружать.Сейчас, как предупреждает военкор, падение Угледара может привести к окружению важного для украинской обороны населенного пункта Курахово."Независимо от того, отказались ли украинцы от обороны Угледара или же ее очаги еще тлеют, Угледар уже умер. Бывший шахтерский городок превратился в руины, в призрак", — заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, днр