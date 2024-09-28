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Запасы на исходе. На Западе забили тревогу из-за нехватки оружия для Киева
Запасы на исходе. На Западе забили тревогу из-за нехватки оружия для Киева - 28.09.2024, ПРАЙМ
Запасы на исходе. На Западе забили тревогу из-за нехватки оружия для Киева
Великобритания и другие западные страны исчерпали свои запасы оружия для Украины, пишет польское издание Do Rzeczy. | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T09:22+0300
2024-09-28T09:22+0300
2024-09-28T09:22+0300
спецоперация на украине
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оружие
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Великобритания и другие западные страны исчерпали свои запасы оружия для Украины, пишет польское издание Do Rzeczy.Заместитель главы британского Минобороны Люк Поллард заявил о необходимости пополнения запасов и увеличения поставок вооружения Киеву. Он считает, что поставки оружия Украине являются правильным решением.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ середине 2023 года Великобритания ограничила военную помощь Украине из-за риска для своей боеготовности. Общая стоимость военной техники, отправленной на Украину с 2021 по 2024 год, составила 171,5 миллиона фунтов стерлингов.В то же время заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк указал на ограниченные возможности украинской оборонной промышленности. При этом он обвинил администрацию свергнутого в 2014 году президента Виктора Януковича в ограничении военного потенциала Украины под давлением России.Между тем, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о поддержке Украины со стороны ЕС независимо от позиции США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, великобритания, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, оружие
Запасы на исходе. На Западе забили тревогу из-за нехватки оружия для Киева
Do Rzeczy: у Великобритании закончилось оружие для Украины
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ.
Великобритания и другие западные страны исчерпали свои запасы оружия для Украины, пишет польское издание Do Rzeczy
.
Заместитель главы британского Минобороны Люк Поллард заявил о необходимости пополнения запасов и увеличения поставок вооружения Киеву. Он считает, что поставки оружия Украине являются правильным решением.
В середине 2023 года Великобритания ограничила военную помощь Украине из-за риска для своей боеготовности. Общая стоимость военной техники, отправленной на Украину с 2021 по 2024 год, составила 171,5 миллиона фунтов стерлингов.
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В то же время заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк указал на ограниченные возможности украинской оборонной промышленности. При этом он обвинил администрацию свергнутого в 2014 году президента Виктора Януковича в ограничении военного потенциала Украины под давлением России.
Между тем, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о поддержке Украины со стороны ЕС независимо от позиции США.