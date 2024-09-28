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В Киеве сделали тревожное заявление после визита Зеленского в США - 28.09.2024, ПРАЙМ
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В Киеве сделали тревожное заявление после визита Зеленского в США
В Киеве сделали тревожное заявление после визита Зеленского в США - 28.09.2024, ПРАЙМ
В Киеве сделали тревожное заявление после визита Зеленского в США
Поездка украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты повлечет за собой огромные проблемы, предупредил в интервью Александру Шелесту* экс-советник | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T11:04+0300
2024-09-28T11:05+0300
спецоперация на украине
россия
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владимир зеленский
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Поездка украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты повлечет за собой огромные проблемы, предупредил в интервью Александру Шелесту* экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.Он также подчеркнул, что визит Зеленского стал полным провалом. По его словам, это подтверждает сделанное ранее экс-президентом США Дональдом Трампом заявление о том, что Украине уже разрушена."Поездка Зеленского в США – крах полный с точки зрения развала отношений с Республиканской партией, (Дональдом — ред.) Трампом, (спикером нижней палаты конгресса Майком) Джонсоном и всеми-всеми остальными", — сказал Соскин.Ранее Владимир Зеленский прилетел в США с рабочим визитом, где он встретился с действующим президентом страны Джо Байденом для того, чтобы добиться снятия запрета на использование западных дальнобойных ракет для ударов по российской территории. Тем не менее по итогам переговоров двух лидеров Белый дом не анонсировал смену своей позиции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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россия, украина, сша, владимир зеленский, джо байден
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Джо Байден
11:04 28.09.2024 (обновлено: 11:05 28.09.2024)
 
В Киеве сделали тревожное заявление после визита Зеленского в США

Соскин: визит Зеленского в США обернулся для Украины катастрофой

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Поездка украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты повлечет за собой огромные проблемы, предупредил в интервью Александру Шелесту* экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он также подчеркнул, что визит Зеленского стал полным провалом. По его словам, это подтверждает сделанное ранее экс-президентом США Дональдом Трампом заявление о том, что Украине уже разрушена.
"Поездка Зеленского в США – крах полный с точки зрения развала отношений с Республиканской партией, (Дональдом — ред.) Трампом, (спикером нижней палаты конгресса Майком) Джонсоном и всеми-всеми остальными", — сказал Соскин.
Ранее Владимир Зеленский прилетел в США с рабочим визитом, где он встретился с действующим президентом страны Джо Байденом для того, чтобы добиться снятия запрета на использование западных дальнобойных ракет для ударов по российской территории. Тем не менее по итогам переговоров двух лидеров Белый дом не анонсировал смену своей позиции.
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
"Будут последствия". В США сообщили Зеленскому неутешительные новости
Вчера, 12:00
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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