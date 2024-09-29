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ПВО за ночь сбила 125 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 125 украинских беспилотников - 29.09.2024, ПРАЙМ
ПВО за ночь сбила 125 украинских беспилотников
За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией семи... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T08:27+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией семи субъектов РФ и над акваторией Азовского моря, сообщает Министерство обороны России. По данным военного ведомства, 67 дронов были перехвачены и уничтожены над Волгоградской областью, по 17 над Воронежской и Белгородской.Еще 18 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью. По одному - над Брянской областью и Краснодарским краем.Кроме того, три украинских БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.Ранее сообщалось, что при атаке на Воронеж были зафиксированы пожары в жилой застройке.
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всу, минобороны рф, пво
Спецоперация на Украине, ВСУ, Минобороны РФ, ПВО
ПВО за ночь сбила 125 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 125 украинских БПЛА над семью регионами и над Азовским морем
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией семи субъектов РФ и над акваторией Азовского моря, сообщает Министерство обороны России.
По данным военного ведомства, 67 дронов были перехвачены и уничтожены над Волгоградской областью, по 17 над Воронежской и Белгородской.
Еще 18 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью. По одному - над Брянской областью и Краснодарским краем.
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Кроме того, три украинских БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что при атаке на Воронеж были зафиксированы пожары
в жилой застройке.