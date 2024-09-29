https://1prime.ru/20240929/svo-851851166.html

"Это можно назвать зачисткой". На Западе рассказали о ситуации в Угледаре

"Это можно назвать зачисткой". На Западе рассказали о ситуации в Угледаре - 29.09.2024, ПРАЙМ

"Это можно назвать зачисткой". На Западе рассказали о ситуации в Угледаре

Окруженная в Угледаре 72-я бригады Вооруженных сил Украины подвергается мощнейшему огневому давлению армии России. Об этом рассказывает в своем блоге на YouTube | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T15:48+0300

2024-09-29T15:48+0300

2024-09-29T15:57+0300

спецоперация на украине

всу

днр

оценка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg

МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Окруженная в Угледаре 72-я бригады Вооруженных сил Украины подвергается мощнейшему огневому давлению армии России. Об этом рассказывает в своем блоге на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис.Он подчеркнул, что подразделения ВС России постоянно наносят массовые артиллерийские и ракетные удары - "солдаты 72-й бригады на протяжении последних двух дней проходят через ад".Как считает эксперт, действия российских войск уже можно назвать зачисткой города. По его оценке, зачистка продлится "еще некоторое время" до полного освобождения Угледара.Как ранее сообщал глава ДНР Денис Пушилин, бои уже идут в черте Угледара. При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС России взяли украинский гарнизон в Угледаре в клещи, окружив город с двух сторон.

https://1prime.ru/20240928/svo-851844188.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, днр, оценка