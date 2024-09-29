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"Это можно назвать зачисткой". На Западе рассказали о ситуации в Угледаре - 29.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Это можно назвать зачисткой". На Западе рассказали о ситуации в Угледаре
"Это можно назвать зачисткой". На Западе рассказали о ситуации в Угледаре - 29.09.2024, ПРАЙМ
"Это можно назвать зачисткой". На Западе рассказали о ситуации в Угледаре
Окруженная в Угледаре 72-я бригады Вооруженных сил Украины подвергается мощнейшему огневому давлению армии России. Об этом рассказывает в своем блоге на YouTube | 29.09.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Окруженная в Угледаре 72-я бригады Вооруженных сил Украины подвергается мощнейшему огневому давлению армии России. Об этом рассказывает в своем блоге на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис.Он подчеркнул, что подразделения ВС России постоянно наносят массовые артиллерийские и ракетные удары - "солдаты 72-й бригады на протяжении последних двух дней проходят через ад".Как считает эксперт, действия российских войск уже можно назвать зачисткой города. По его оценке, зачистка продлится "еще некоторое время" до полного освобождения Угледара.Как ранее сообщал глава ДНР Денис Пушилин, бои уже идут в черте Угледара. При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС России взяли украинский гарнизон в Угледаре в клещи, окружив город с двух сторон.
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всу, днр, оценка
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДНР, оценка
15:48 29.09.2024 (обновлено: 15:57 29.09.2024)
 
"Это можно назвать зачисткой". На Западе рассказали о ситуации в Угледаре

Британский эксперт Меркурис: 72-я бригада ВСУ в Угледаре проходит через ад

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Окруженная в Угледаре 72-я бригады Вооруженных сил Украины подвергается мощнейшему огневому давлению армии России. Об этом рассказывает в своем блоге на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис.
Он подчеркнул, что подразделения ВС России постоянно наносят массовые артиллерийские и ракетные удары - "солдаты 72-й бригады на протяжении последних двух дней проходят через ад".
Как считает эксперт, действия российских войск уже можно назвать зачисткой города. По его оценке, зачистка продлится "еще некоторое время" до полного освобождения Угледара.
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Как ранее сообщал глава ДНР Денис Пушилин, бои уже идут в черте Угледара. При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС России взяли украинский гарнизон в Угледаре в клещи, окружив город с двух сторон.
 
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