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"Катастрофа от Зеленского". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Катастрофа от Зеленского". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте
"Катастрофа от Зеленского". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте - 01.10.2024, ПРАЙМ
"Катастрофа от Зеленского". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте
Киев по вине Владимира Зеленского утратил контроль над большими территориями в Донбассе, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T23:49+0300
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Киев по вине Владимира Зеленского утратил контроль над большими территориями в Донбассе, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.По его словам, "вся система потеряна, вся Луганская область", а теперь идет потеря Донецкой области."Уже в Угледар они (российские войска — ред.) вошли, Артемовск потерян, огромное количество городов потеряно. Кто потерял? Это Зеленский", — сказал Соскин.Он отметил, что Зеленский не в состоянии выполнять стоящие перед ним задачи, а ВСУ не имеют ресурсов, чтобы продолжать вести активные боевые действия."Это катастрофа от Зеленского — можно, как угодно называть", — заключил эксперт.Ранее во вторник советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что до освобождения Вооруженными силами РФ Угледара остались считанные дни, оставшиеся в городе подразделения ВСУ находятся в серьезном окружении.
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украина, всу, владимир зеленский, сво, вс рф, днр
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Зеленский, СВО, ВС РФ, ДНР
23:49 01.10.2024
 
"Катастрофа от Зеленского". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте

Соскин: Украина потеряла огромное количество городов в Донбассе

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Киев по вине Владимира Зеленского утратил контроль над большими территориями в Донбассе, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
По его словам, "вся система потеряна, вся Луганская область", а теперь идет потеря Донецкой области.
"Уже в Угледар они (российские войска — ред.) вошли, Артемовск потерян, огромное количество городов потеряно. Кто потерял? Это Зеленский", — сказал Соскин.
Он отметил, что Зеленский не в состоянии выполнять стоящие перед ним задачи, а ВСУ не имеют ресурсов, чтобы продолжать вести активные боевые действия.
"Это катастрофа от Зеленского — можно, как угодно называть", — заключил эксперт.
Ранее во вторник советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что до освобождения Вооруженными силами РФ Угледара остались считанные дни, оставшиеся в городе подразделения ВСУ находятся в серьезном окружении.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУВладимир ЗеленскийСВОВС РФДНР
 
 
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