https://1prime.ru/20241001/kiev-851901715.html

"Катастрофа от Зеленского". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте

"Катастрофа от Зеленского". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте - 01.10.2024, ПРАЙМ

"Катастрофа от Зеленского". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте

Киев по вине Владимира Зеленского утратил контроль над большими территориями в Донбассе, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T23:49+0300

2024-10-01T23:49+0300

2024-10-01T23:49+0300

спецоперация на украине

украина

всу

владимир зеленский

сво

вс рф

днр

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/20/841842018_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_6c648c4f7a923f21ed3126fe74f661a7.jpg

МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Киев по вине Владимира Зеленского утратил контроль над большими территориями в Донбассе, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.По его словам, "вся система потеряна, вся Луганская область", а теперь идет потеря Донецкой области."Уже в Угледар они (российские войска — ред.) вошли, Артемовск потерян, огромное количество городов потеряно. Кто потерял? Это Зеленский", — сказал Соскин.Он отметил, что Зеленский не в состоянии выполнять стоящие перед ним задачи, а ВСУ не имеют ресурсов, чтобы продолжать вести активные боевые действия."Это катастрофа от Зеленского — можно, как угодно называть", — заключил эксперт.Ранее во вторник советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что до освобождения Вооруженными силами РФ Угледара остались считанные дни, оставшиеся в городе подразделения ВСУ находятся в серьезном окружении.

https://1prime.ru/20241001/ukraina-851894960.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, владимир зеленский, сво, вс рф, днр