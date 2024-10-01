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В Британии предупредили ВСУ о близящемся провале в ДНР

В Британии предупредили ВСУ о близящемся провале в ДНР - 01.10.2024, ПРАЙМ

В Британии предупредили ВСУ о близящемся провале в ДНР

Украинским подразделениям стоит покинуть населенный пункт Селидово в Донецкой народной республике, чтобы сохранить жизни солдат, считает британский эксперт... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T14:43+0300

2024-10-01T14:43+0300

2024-10-01T14:43+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Украинским подразделениям стоит покинуть населенный пункт Селидово в Донецкой народной республике, чтобы сохранить жизни солдат, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.Эксперт объяснил, что город может в скором времени оказаться в окружении российских сил. "Правильным решением для украинцев будет признать эту реальность и отступить из Селидово, даже если это означает передачу города под контроль России", — подчеркнул Меркурис.Он также отметил, что затянувшийся вывод солдат из Угледара уже стал для украинских военных большой ошибкой. Теперь же есть основания полагать, что ситуация повторится. При этом, добавил эксперт, в Селидово ВСУ бесцельно потеряют еще больше людских и технических ресурсов.

https://1prime.ru/20241001/vsu-851889891.html

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всу, украина, россия, днр, потери