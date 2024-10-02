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"Истощение": СМИ признали связь атаки ВСУ на Курск и провалов в ДНР
"Истощение": СМИ признали связь атаки ВСУ на Курск и провалов в ДНР - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Истощение": СМИ признали связь атаки ВСУ на Курск и провалов в ДНР
Атака ВСУ на российские приграничные территории только усугубила существующую проблему с нехваткой людских ресурсов в украинской армии, сообщает Washington... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T11:37+0300
2024-10-02T11:37+0300
2024-10-02T11:37+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Атака ВСУ на российские приграничные территории только усугубила существующую проблему с нехваткой людских ресурсов в украинской армии, сообщает Washington Post, ссылаясь на старшего научного сотрудника Института внешнеполитических исследований Роба Ли."По словам Ли, операция в Курской области, вероятно, привела к истощению украинского военного состава и обострила проблему с нехваткой людей, что уже было одними из главных трудностей для Киева", — следует из статьи.Авторы статьи также подчеркнули, что массированная атака на Курскую область до сих пор не оправдала всех затраченных ресурсов и не дала Киеву преимуществ для мирных переговоров. Напротив, утверждают журналисты, операция могла привести к серьезным потерям в ДНР.
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всу, днр, вс россии
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДНР, ВС России
"Истощение": СМИ признали связь атаки ВСУ на Курск и провалов в ДНР
WP: операция в Курской области ухудшила проблему ВСУ c личным составом на фронте
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ.
Атака ВСУ на российские приграничные территории только усугубила существующую проблему с нехваткой людских ресурсов в украинской армии, сообщает Washington Post
, ссылаясь на старшего научного сотрудника Института внешнеполитических исследований Роба Ли.
"По словам Ли, операция в Курской области, вероятно, привела к истощению украинского военного состава и обострила проблему с нехваткой людей, что уже было одними из главных трудностей для Киева", — следует из статьи.
Авторы статьи также подчеркнули, что массированная атака на Курскую область до сих пор не оправдала всех затраченных ресурсов и не дала Киеву преимуществ для мирных переговоров. Напротив, утверждают журналисты, операция могла привести к серьезным потерям в ДНР.
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