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"Выполнить задачу". В Киеве забили тревогу из-за новых успехов России
"Выполнить задачу". В Киеве забили тревогу из-за новых успехов России - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Выполнить задачу". В Киеве забили тревогу из-за новых успехов России
Вооруженные силы РФ своими действиями практически добились выхода на границы Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил полковник ВСУ в отставке... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T23:20+0300
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ своими действиями практически добились выхода на границы Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский в интервью журналисту Евгению Киселеву*.По словам эксперта, "российские войска получают возможность выполнить ту стратегическую задачу, которая им была поставлена" — "выйти на границы Донецкой и Луганской области".Грабский добавил, что способствовать этому будет приближающаяся потеря ВСУ Угледара. При худшем сценарии для Украины весной-летом 2025 года на страницах новостных изданий будут мелькать такие города, как Павлоград, Славянск, Краматорск, полагает он.Ранее в среду советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил агентству РИА Новости, что над зданием администрации Угледара водрузили российский флаг, но говорить об освобождении города еще рано. Ранее другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — сообщил, что до освобождения Угледара остались считаные дни, оставшиеся в городе подразделения ВСУ находятся в окружении.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов*Лицо, признанное иноагентом в России
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ДНР, ЛНР, СВО
"Выполнить задачу". В Киеве забили тревогу из-за новых успехов России
Полковник ВСУ Грабский: Россия скоро может выйти на границы ЛНР и ДНР
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ своими действиями практически добились выхода на границы Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский в интервью журналисту Евгению Киселеву*.
По словам эксперта, "российские войска получают возможность выполнить ту стратегическую задачу, которая им была поставлена" — "выйти на границы Донецкой и Луганской области".
Грабский добавил, что способствовать этому будет приближающаяся потеря ВСУ Угледара. При худшем сценарии для Украины весной-летом 2025 года на страницах новостных изданий будут мелькать такие города, как Павлоград, Славянск, Краматорск, полагает он.
Ранее в среду советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил агентству РИА Новости, что над зданием администрации Угледара водрузили российский флаг, но говорить об освобождении города еще рано.
Ранее другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — сообщил, что до освобождения Угледара остались считаные дни, оставшиеся в городе подразделения ВСУ находятся в окружении.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
*Лицо, признанное иноагентом в России
"Атакует безостановочно". Генштаб ВСУ бьет тревогу из-за ситуации на фронте