Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти замедлила рост после выхода данных по ее запасам в США - 02.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241002/neft-851929922.html
Стоимость нефти замедлила рост после выхода данных по ее запасам в США
Стоимость нефти замедлила рост после выхода данных по ее запасам в США - 02.10.2024, ПРАЙМ
Стоимость нефти замедлила рост после выхода данных по ее запасам в США
Мировые цены на нефть в среду вечером снижают темпы роста после выхода данных по увеличению ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T21:28+0300
2024-10-02T21:28+0300
энергетика
нефть
запасы нефти в сша
стоимость нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_5f32ad06cceb54c0da399ebdec0ed455.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижают темпы роста после выхода данных по увеличению ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.15 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,34%, до 73,81 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов WTI - на 0,32%, до 70,05 доллара. Днем нефть марки Brent дорожала на 3,06%, при этом достигнув отметки в 76 долларов за баррель впервые с 3 сентября. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI росла на 3,35%. В среду вечером управление энергетической информации минэнерго США опубликовало данные по запасам нефти в стране за неделю по 27 сентября, их объем увеличился на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 416,9 миллиона баррелей. Хотя ранее аналитики ждали снижения показателя на1,3 миллиона баррелей. Тем не менее аналитики продолжают следить за развитием геополитических событий вокруг стран Ближнего Востока и оценивают последствия эскалации конфликта. "На данный момент все зависит от конфликта на Ближнем Востоке, если речь идет о ценах на нефть. Степень возможного ответа Израиля на действия Ирана повлияет на то, насколько рынки будут учитывать дальнейшие геополитические риски", - цитирует портал MarketWatch рыночного аналитика City Index и FOREX.com Фавада Разакзаду (Fawad Razaqzada). Аналитик добавил, что при эскалации конфликта нефть может подорожать еще на 5 долларов в ближайшие дни.
https://1prime.ru/20241002/opek-851929209.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b499d409cb96441bdace78ba439f24bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, запасы нефти в сша, стоимость нефти
Энергетика, Нефть, запасы нефти в США, стоимость нефти
21:28 02.10.2024
 
Стоимость нефти замедлила рост после выхода данных по ее запасам в США

Цена нефти снизилась до $73,81 за баррель на фоне данных по ее запасам в США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижают темпы роста после выхода данных по увеличению ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.15 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,34%, до 73,81 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов WTI - на 0,32%, до 70,05 доллара.
Днем нефть марки Brent дорожала на 3,06%, при этом достигнув отметки в 76 долларов за баррель впервые с 3 сентября. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI росла на 3,35%.
В среду вечером управление энергетической информации минэнерго США опубликовало данные по запасам нефти в стране за неделю по 27 сентября, их объем увеличился на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 416,9 миллиона баррелей. Хотя ранее аналитики ждали снижения показателя на1,3 миллиона баррелей.
Тем не менее аналитики продолжают следить за развитием геополитических событий вокруг стран Ближнего Востока и оценивают последствия эскалации конфликта.
"На данный момент все зависит от конфликта на Ближнем Востоке, если речь идет о ценах на нефть. Степень возможного ответа Израиля на действия Ирана повлияет на то, насколько рынки будут учитывать дальнейшие геополитические риски", - цитирует портал MarketWatch рыночного аналитика City Index и FOREX.com Фавада Разакзаду (Fawad Razaqzada). Аналитик добавил, что при эскалации конфликта нефть может подорожать еще на 5 долларов в ближайшие дни.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
ОПЕК опровергла статью WSJ с якобы предупреждением о падении цен на нефть
20:45
 
ЭнергетикаНефтьзапасы нефти в СШАстоимость нефти
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала