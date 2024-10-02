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Стоимость нефти замедлила рост после выхода данных по ее запасам в США

Стоимость нефти замедлила рост после выхода данных по ее запасам в США - 02.10.2024, ПРАЙМ

Стоимость нефти замедлила рост после выхода данных по ее запасам в США

Мировые цены на нефть в среду вечером снижают темпы роста после выхода данных по увеличению ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T21:28+0300

2024-10-02T21:28+0300

2024-10-02T21:28+0300

энергетика

нефть

запасы нефти в сша

стоимость нефти

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижают темпы роста после выхода данных по увеличению ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.15 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,34%, до 73,81 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов WTI - на 0,32%, до 70,05 доллара. Днем нефть марки Brent дорожала на 3,06%, при этом достигнув отметки в 76 долларов за баррель впервые с 3 сентября. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI росла на 3,35%. В среду вечером управление энергетической информации минэнерго США опубликовало данные по запасам нефти в стране за неделю по 27 сентября, их объем увеличился на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 416,9 миллиона баррелей. Хотя ранее аналитики ждали снижения показателя на1,3 миллиона баррелей. Тем не менее аналитики продолжают следить за развитием геополитических событий вокруг стран Ближнего Востока и оценивают последствия эскалации конфликта. "На данный момент все зависит от конфликта на Ближнем Востоке, если речь идет о ценах на нефть. Степень возможного ответа Израиля на действия Ирана повлияет на то, насколько рынки будут учитывать дальнейшие геополитические риски", - цитирует портал MarketWatch рыночного аналитика City Index и FOREX.com Фавада Разакзаду (Fawad Razaqzada). Аналитик добавил, что при эскалации конфликта нефть может подорожать еще на 5 долларов в ближайшие дни.

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