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В США зафиксировали рост запасов нефти за неделю
В США зафиксировали рост запасов нефти за неделю - 02.10.2024, ПРАЙМ
В США зафиксировали рост запасов нефти за неделю
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 сентября, увеличились на 3,9 миллиона... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T17:45+0300
2024-10-02T17:45+0300
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энергетика
сша
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добыча нефти в сша
запасы нефти в сша
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 сентября, увеличились на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 416,9 миллионов баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения запасов на 1,3 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) при этом выросли до 23,7 миллиона баррелей с 22,8 миллиона. Запасы бензина выросли на 1,1 миллиона баррелей (на 0,5%), до 221,2 миллиона. Аналитики при этом ожидали снижения показателя на 0,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 1,3 миллиона баррелей (на 1%), до 121,6 миллиона, прогнозировалось снижение на 1,5 миллиона баррелей.В обзоре также сказано, что стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 27 сентября, увеличился на 0,66 миллиона баррелей - до 382,553 миллиона.Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет.В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года.Согласно обзору, добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 27 сентября, поднялась на 0,1 миллиона баррелей в сутки - до 13,3 миллиона.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,25 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июне добыча нефти в США составила 13,21 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июле показатель составил 13,34 миллиона баррелей в сутки, в августе - 13,39 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 10 сентября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день, до 13,25 миллиона, и понизило на 2025 год - на 20 тысяч баррелей в день, до 13,67 миллиона.
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сша, нефть, добыча нефти в сша, запасы нефти в сша
Энергетика, США, Нефть, добыча нефти в США, запасы нефти в США
В США зафиксировали рост запасов нефти за неделю
Минэнерго США: запасы нефти за неделю неожиданно выросли на 3,9 млн баррелей
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 сентября, увеличились на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 416,9 миллионов баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения запасов на 1,3 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) при этом выросли до 23,7 миллиона баррелей с 22,8 миллиона.
Запасы бензина выросли на 1,1 миллиона баррелей (на 0,5%), до 221,2 миллиона. Аналитики при этом ожидали снижения показателя на 0,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 1,3 миллиона баррелей (на 1%), до 121,6 миллиона, прогнозировалось снижение на 1,5 миллиона баррелей.
В обзоре также сказано, что стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 27 сентября, увеличился на 0,66 миллиона баррелей - до 382,553 миллиона.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет.
В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года.
Согласно обзору, добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 27 сентября, поднялась на 0,1 миллиона баррелей в сутки - до 13,3 миллиона.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,25 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июне добыча нефти в США составила 13,21 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июле показатель составил 13,34 миллиона баррелей в сутки, в августе - 13,39 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 10 сентября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день, до 13,25 миллиона, и понизило на 2025 год - на 20 тысяч баррелей в день, до 13,67 миллиона.
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