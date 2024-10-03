Европа требует запретить российский СПГ, чтобы геройски замерзнуть

МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Власти Бельгии заявили о том, что Евросоюз должен запретить поставки российского СПГ. Бельгия – один из лидеров ЕС по покупке сжиженного газа у России. По данным Евростата, в прошлом году именно Бельгия вместе с Испанией импортировала более половины СПГ, поставляемого РФ в страны ЕС. Но если отвлечься от политических заявлений, то вопрос газоснабжения Европы требует более пристального внимания. Мировой рынок СПГ стал ключевым для Европы и Азии в 2022 году, но вполне вероятно, что этой зимой он может встретиться с серьезным испытанием. Я имею в виду рост спроса и отсутствие дополнительных поставок. Газохранилища в Европе заполнены почти на 95%. Достичь этого результата помогли огромные закупки дорогого СПГ, которые в прошлом году составили 62% от импорта газа в ЕС. Казалось бы, ситуация стабилизирована, но это не совсем так. Последние две зимы в северном полушарии были очень мягкими, но предстоящая зима, по прогнозам, может стать намного холоднее. Тогда потребуется больше газа не только для отопления, но и для выработки электроэнергии: холодная погода, как правило, сопровождается слабым ветром, что замедляет работу ветряных электростанций. Зима в Азии также должна быть холоднее, чем в последние пару лет. Холодная зима создаст дополнительный спрос на газ в размере 40 миллиардов кубометров, примерно поровну – в ЕС и Азии. Поскольку Европа во многом использует закупки газа по трубопроводам, а Азия за исключением Китая имеет незначительный объем трубопроводных поставок, оставшееся будет поступать за счет морских перевозок. Это может создать спрос на дополнительные десятки миллионов тонн СПГ. Следующая опасность для ЕС заключается в истечении в декабре этого года срока соглашения о поставках газа из России в Европу через Украину, а это более 15 миллиардов кубометров газа в год. С диверсификацией поставщиков у ЕС пока не все гладко. Египет вряд ли станет надежным поставщиком СПГ в Европу. Добыча газа в стране снижается, а не наоборот. Таким образом, Европе придется конкурировать с Азией за поставки СПГ. Богатые азиатские страны и Китай в значительной степени более защищены, поскольку они покупают большую часть своего СПГ по долгосрочным контрактам. Европа же закупает почти весь СПГ на спотовом рынке. Поэтому погода и геополитика могут создать спрос на дополнительные объемы СПГ в тот момент, когда свободных мощностей будет мало, а цена высокой. Автор - Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова
МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Власти Бельгии заявили о том, что Евросоюз должен запретить поставки российского СПГ. Бельгия – один из лидеров ЕС по покупке сжиженного газа у России. По данным Евростата, в прошлом году именно Бельгия вместе с Испанией импортировала более половины СПГ, поставляемого РФ в страны ЕС.
Но если отвлечься от политических заявлений, то вопрос газоснабжения Европы требует более пристального внимания. Мировой рынок СПГ стал ключевым для Европы и Азии в 2022 году, но вполне вероятно, что этой зимой он может встретиться с серьезным испытанием. Я имею в виду рост спроса и отсутствие дополнительных поставок.
Газохранилища в Европе заполнены почти на 95%. Достичь этого результата помогли огромные закупки дорогого СПГ, которые в прошлом году составили 62% от импорта газа в ЕС. Казалось бы, ситуация стабилизирована, но это не совсем так. Последние две зимы в северном полушарии были очень мягкими, но предстоящая зима, по прогнозам, может стать намного холоднее. Тогда потребуется больше газа не только для отопления, но и для выработки электроэнергии: холодная погода, как правило, сопровождается слабым ветром, что замедляет работу ветряных электростанций. Зима в Азии также должна быть холоднее, чем в последние пару лет.
Холодная зима создаст дополнительный спрос на газ в размере 40 миллиардов кубометров, примерно поровну – в ЕС и Азии. Поскольку Европа во многом использует закупки газа по трубопроводам, а Азия за исключением Китая имеет незначительный объем трубопроводных поставок, оставшееся будет поступать за счет морских перевозок. Это может создать спрос на дополнительные десятки миллионов тонн СПГ.
Следующая опасность для ЕС заключается в истечении в декабре этого года срока соглашения о поставках газа из России в Европу через Украину, а это более 15 миллиардов кубометров газа в год. С диверсификацией поставщиков у ЕС пока не все гладко. Египет вряд ли станет надежным поставщиком СПГ в Европу. Добыча газа в стране снижается, а не наоборот.
Таким образом, Европе придется конкурировать с Азией за поставки СПГ. Богатые азиатские страны и Китай в значительной степени более защищены, поскольку они покупают большую часть своего СПГ по долгосрочным контрактам. Европа же закупает почти весь СПГ на спотовом рынке. Поэтому погода и геополитика могут создать спрос на дополнительные объемы СПГ в тот момент, когда свободных мощностей будет мало, а цена высокой.
Автор - Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова
США резко сократили поставки СПГ в Евросоюз
30 сентября, 21:18
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