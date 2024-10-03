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"Оперативно-тактический кризис". В Киеве забили тревогу из-за положения ВСУ

"Оперативно-тактический кризис". В Киеве забили тревогу из-за положения ВСУ - 03.10.2024, ПРАЙМ

"Оперативно-тактический кризис". В Киеве забили тревогу из-за положения ВСУ

Линия боевого соприкосновения для ВСУ по сути разорвана на части. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T21:38+0300

2024-10-03T21:38+0300

2024-10-03T21:38+0300

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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Линия боевого соприкосновения для ВСУ по сути разорвана на части. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube.По его словам, сейчас направлением основного удара российских войск является Южный Донецк и южный фланг Купянского направления, "которые разорвали связанность всего фронта ВСУ".Стариков отметил, что также сейчас идут "активные боевые действия на Покровском (Покровск — украинское название Красноармейска — ред.) и Кураховском направлениях". Возникшая обстановка может привести к оперативно-тактическому кризису для ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, заключил эксперт.В Минобороны России в четверг сообщили, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль город Угледар в Донецкой народной республике. Этот город являлся последним крупным опорным пунктом украинских войск на Южнодонецком направлении. Российские войска получили возможность вести наступление на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где ВСУ оборудовали мощные линии обороны. Освобождение Угледара также целиком обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.

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украина, всу, днр, сво, вс рф