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Байден призвал Израиль найти альтернативу ударам по нефтяным объектам Ирана - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Байден призвал Израиль найти альтернативу ударам по нефтяным объектам Ирана
Байден призвал Израиль найти альтернативу ударам по нефтяным объектам Ирана - 04.10.2024, ПРАЙМ
Байден призвал Израиль найти альтернативу ударам по нефтяным объектам Ирана
Израиль пока не решил, каким будет ответ Ирану на недавнюю атаку, но надо рассмотреть альтернативу атакам по иранским нефтяным объектам. Об этом заявил в... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T21:48+0300
2024-10-04T21:51+0300
политика
сша
джо байден
иран
израиль
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ВАШИНГТОН, 4 окт – ПРАЙМ. Израиль пока не решил, каким будет ответ Ирану на недавнюю атаку, но надо рассмотреть альтернативу атакам по иранским нефтяным объектам. Об этом заявил в пятницу в ходе выступления в Белом доме президент США Джо Байден. По словам Байдена, характер ответа сейчас обсуждается. "На их месте я бы подумал об альтернативах ударам по нефтяным месторождениями", — сказал президент США. Кроме того, журналисты задали Байдену вопрос о том, допускают ли США введение санкций против Ирана в свете недавней атаки на Израиль, в том числе и меры в отношении иранского нефтяного сектора. Байден не исключил такую возможность, но отметил, что данный вопрос сейчас находится на стадии рассмотрения.
https://1prime.ru/20241004/iran-851993838.html
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сша, джо байден, иран, израиль, нефть
Политика, США, Джо Байден, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Нефть
21:48 04.10.2024 (обновлено: 21:51 04.10.2024)
 
Байден призвал Израиль найти альтернативу ударам по нефтяным объектам Ирана

Байден: Израилю надо рассмотреть альтернативу ударам по нефтяным объектам Ирана

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 4 окт – ПРАЙМ. Израиль пока не решил, каким будет ответ Ирану на недавнюю атаку, но надо рассмотреть альтернативу атакам по иранским нефтяным объектам. Об этом заявил в пятницу в ходе выступления в Белом доме президент США Джо Байден.
По словам Байдена, характер ответа сейчас обсуждается.
"На их месте я бы подумал об альтернативах ударам по нефтяным месторождениями", — сказал президент США.
Кроме того, журналисты задали Байдену вопрос о том, допускают ли США введение санкций против Ирана в свете недавней атаки на Израиль, в том числе и меры в отношении иранского нефтяного сектора.
Байден не исключил такую возможность, но отметил, что данный вопрос сейчас находится на стадии рассмотрения.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
В Иране пригрозили Израилю ударить по его НПЗ и газовым месторождениям
15:25
 
ПолитикаСШАДжо БайденИРАНИЗРАИЛЬНефть
 
 
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