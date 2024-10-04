https://1prime.ru/20241004/bayden-852004812.html

Байден призвал Израиль найти альтернативу ударам по нефтяным объектам Ирана

Байден призвал Израиль найти альтернативу ударам по нефтяным объектам Ирана - 04.10.2024, ПРАЙМ

Байден призвал Израиль найти альтернативу ударам по нефтяным объектам Ирана

Израиль пока не решил, каким будет ответ Ирану на недавнюю атаку, но надо рассмотреть альтернативу атакам по иранским нефтяным объектам. Об этом заявил в... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T21:48+0300

2024-10-04T21:48+0300

2024-10-04T21:51+0300

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ВАШИНГТОН, 4 окт – ПРАЙМ. Израиль пока не решил, каким будет ответ Ирану на недавнюю атаку, но надо рассмотреть альтернативу атакам по иранским нефтяным объектам. Об этом заявил в пятницу в ходе выступления в Белом доме президент США Джо Байден. По словам Байдена, характер ответа сейчас обсуждается. "На их месте я бы подумал об альтернативах ударам по нефтяным месторождениями", — сказал президент США. Кроме того, журналисты задали Байдену вопрос о том, допускают ли США введение санкций против Ирана в свете недавней атаки на Израиль, в том числе и меры в отношении иранского нефтяного сектора. Байден не исключил такую возможность, но отметил, что данный вопрос сейчас находится на стадии рассмотрения.

https://1prime.ru/20241004/iran-851993838.html

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сша, джо байден, иран, израиль, нефть