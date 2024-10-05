https://1prime.ru/20241005/ugledar-852006268.html
Минобороны рассказало, как удалось сломить ВСУ в Угледаре
Минобороны рассказало, как удалось сломить ВСУ в Угледаре - 05.10.2024, ПРАЙМ
Минобороны рассказало, как удалось сломить ВСУ в Угледаре
Российские военные из группировки войск "Восток" сломить в Угледаре оборону украинских сил, осуществив обходной манёвр и взяв город в клещи ударами с флангов,... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T05:34+0300
2024-10-05T05:34+0300
2024-10-05T05:34+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российские военные из группировки войск "Восток" сломить в Угледаре оборону украинских сил, осуществив обходной манёвр и взяв город в клещи ударами с флангов, рассказали в Минобороны России. "Ключом к украинской обороне Угледара оказался обходной маневр подразделений группировки войск "Восток", которым ударами с флангов удалось взять город-крепость в клещи", - отмечается в сообщении ведомства. По словам военнослужащих, штурмовавших город, украинские силы сопротивлялись до последнего. Военнослужащие ВСУ укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии. Однако перед лицом неизбежного окружения украинские подразделения были вынуждены оставить Угледар, при этом более 40 солдат противника сдались в плен.При этом в Угледаре российские штурмовики получили такие трофеи, как брошенное ВСУ оружие и боеприпасы, в том числе производства стран НАТО - польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, стрелковое вооружение.Минобороны сообщило об освобождении Угледара 3 октября.
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всу, днр, угледар
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДНР, Угледар
Минобороны рассказало, как удалось сломить ВСУ в Угледаре
Минобороны: ВС России сломили оборону ВСУ в Угледаре, взяв город в клещи
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российские военные из группировки войск "Восток" сломить в Угледаре оборону украинских сил, осуществив обходной манёвр и взяв город в клещи ударами с флангов, рассказали в Минобороны России.
"Ключом к украинской обороне Угледара оказался обходной маневр подразделений группировки войск "Восток", которым ударами с флангов удалось взять город-крепость в клещи", - отмечается в сообщении ведомства.
По словам военнослужащих, штурмовавших город, украинские силы сопротивлялись до последнего. Военнослужащие ВСУ укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии. Однако перед лицом неизбежного окружения украинские подразделения были вынуждены оставить Угледар, при этом более 40 солдат противника сдались в плен.
Депутат Рады признал отступление ВСУ из Угледара поражением Украины
При этом в Угледаре российские штурмовики получили такие трофеи, как брошенное ВСУ оружие и боеприпасы, в том числе производства стран НАТО - польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, стрелковое вооружение.
Минобороны сообщило об освобождении Угледара 3 октября.