https://1prime.ru/20241005/ugledar-852006268.html

Минобороны рассказало, как удалось сломить ВСУ в Угледаре

Минобороны рассказало, как удалось сломить ВСУ в Угледаре - 05.10.2024, ПРАЙМ

Минобороны рассказало, как удалось сломить ВСУ в Угледаре

Российские военные из группировки войск "Восток" сломить в Угледаре оборону украинских сил, осуществив обходной манёвр и взяв город в клещи ударами с флангов,... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T05:34+0300

2024-10-05T05:34+0300

2024-10-05T05:34+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российские военные из группировки войск "Восток" сломить в Угледаре оборону украинских сил, осуществив обходной манёвр и взяв город в клещи ударами с флангов, рассказали в Минобороны России. "Ключом к украинской обороне Угледара оказался обходной маневр подразделений группировки войск "Восток", которым ударами с флангов удалось взять город-крепость в клещи", - отмечается в сообщении ведомства. По словам военнослужащих, штурмовавших город, украинские силы сопротивлялись до последнего. Военнослужащие ВСУ укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии. Однако перед лицом неизбежного окружения украинские подразделения были вынуждены оставить Угледар, при этом более 40 солдат противника сдались в плен.При этом в Угледаре российские штурмовики получили такие трофеи, как брошенное ВСУ оружие и боеприпасы, в том числе производства стран НАТО - польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, стрелковое вооружение.Минобороны сообщило об освобождении Угледара 3 октября.

https://1prime.ru/20241004/otstuplenie-851959204.html

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всу, днр, угледар