https://1prime.ru/20241005/zhelannoe-852009627.html

Российские войска освободили Желанное Второе в ДНР

Российские войска освободили Желанное Второе в ДНР - 05.10.2024, ПРАЙМ

Российские войска освободили Желанное Второе в ДНР

Подразделения "Южной" группировки Вооруженных сил РФ освободили в Донецкой Народной Республике населенный пункт Желанное Второе сообщило Министерство обороны... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T12:19+0300

2024-10-05T12:19+0300

2024-10-05T12:24+0300

спецоперация на украине

днр

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Подразделения "Южной" группировки Вооруженных сил РФ освободили в Донецкой Народной Республике населенный пункт Желанное Второе сообщило Министерство обороны России. "Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики", - отмечается в сообщении российского военного ведомства.За сутки военнослужащие этой группировки отразили три контратаки ВСУ, противник потерял до 755 военнослужащих.Со своей стороны, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск, отразили четыре атаки, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, БМП Bradley.В то же время группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 405 военнослужащих.Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две станции РЭБ "Анклав-Н"

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