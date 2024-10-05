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Российские войска освободили Желанное Второе в ДНР
Российские войска освободили Желанное Второе в ДНР - 05.10.2024, ПРАЙМ
Российские войска освободили Желанное Второе в ДНР
Подразделения "Южной" группировки Вооруженных сил РФ освободили в Донецкой Народной Республике населенный пункт Желанное Второе сообщило Министерство обороны... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T12:19+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Подразделения "Южной" группировки Вооруженных сил РФ освободили в Донецкой Народной Республике населенный пункт Желанное Второе сообщило Министерство обороны России. "Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики", - отмечается в сообщении российского военного ведомства.За сутки военнослужащие этой группировки отразили три контратаки ВСУ, противник потерял до 755 военнослужащих.Со своей стороны, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск, отразили четыре атаки, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, БМП Bradley.В то же время группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 405 военнослужащих.Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две станции РЭБ "Анклав-Н"
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днр
Спецоперация на Украине, ДНР
Российские войска освободили Желанное Второе в ДНР
Минобороны объявило об освобождении Желанного Второго в ДНР
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Подразделения "Южной" группировки Вооруженных сил РФ освободили в Донецкой Народной Республике населенный пункт Желанное Второе сообщило Министерство обороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики", - отмечается в сообщении российского военного ведомства.
За сутки военнослужащие этой группировки отразили три контратаки ВСУ, противник потерял до 755 военнослужащих.
Минобороны рассказало, как удалось сломить ВСУ в Угледаре
Со своей стороны, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск, отразили четыре атаки, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, БМП Bradley.
В то же время группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 405 военнослужащих.
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две станции РЭБ "Анклав-Н"