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"Как попросить их уехать?" Беженцы с Украины не хотят покидать Британию
"Как попросить их уехать?" Беженцы с Украины не хотят покидать Британию - 07.10.2024, ПРАЙМ
"Как попросить их уехать?" Беженцы с Украины не хотят покидать Британию
Большинство украинских беженцев, осевших в Великобритании, не планирует возвращаться на родину — они селятся в богатых районах и быстро осваиваются, пишет The... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T10:42+0300
2024-10-07T10:42+0300
2024-10-07T10:42+0300
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Большинство украинских беженцев, осевших в Великобритании, не планирует возвращаться на родину — они селятся в богатых районах и быстро осваиваются, пишет The Economist.Как отмечается, украинцы быстро адаптируются к жизни в Великобритании. Дети быстро осваивают английский язык. Именно с Британией связывают украинцы свою дальнейшую судьбу.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом украинцы не могут получить право на постоянное проживание в Британии. Правительство разрешило украинцам въехать в страну на шесть месяцев, но не продлило визы.Украинцы часто работают или на местных тяжелых работах, или сохраняют прежнюю работу в удаленном формате. Украинцы создают новые организации, такие как "Крылья". Их дети ходят в школу и интегрируются в британское общество. В целом на новом месте они чувствуют себя комфортно.Британское правительство относится к украинцам великодушно, позволяя им работать и получать льготы. Их воспринимают как временных посетителей, а не как мигрантов. Изначально им разрешили остаться на три года, но вскоре они смогут продлить визы на 18 месяцев. После пяти лет пребывания в Британии большинство иностранных рабочих и беженцев могут подать на постоянное жительство.Миграционные правила для украинцев были созданы последним правительством тори. Они оставляют дилемму для нового лейбористского правительства, особенно если конфликт затянется. Британия может столкнуться с необходимостью сказать высокообразованной группе людей, быстро обживающихся в стране, что они должны уехать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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великобритания, украина, украинские беженцы
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, украинские беженцы
"Как попросить их уехать?" Беженцы с Украины не хотят покидать Британию
The Economist: почти 70% украинских беженцев в Британии не вернутся на родину
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Большинство украинских беженцев, осевших в Великобритании, не планирует возвращаться на родину — они селятся в богатых районах и быстро осваиваются, пишет The Economist.
Как отмечается, украинцы быстро адаптируются к жизни в Великобритании. Дети быстро осваивают английский язык. Именно с Британией связывают украинцы свою дальнейшую судьбу.
При этом украинцы не могут получить право на постоянное проживание в Британии. Правительство разрешило украинцам въехать в страну на шесть месяцев, но не продлило визы.
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Украинцы часто работают или на местных тяжелых работах, или сохраняют прежнюю работу в удаленном формате. Украинцы создают новые организации, такие как "Крылья". Их дети ходят в школу и интегрируются в британское общество. В целом на новом месте они чувствуют себя комфортно.
Британское правительство относится к украинцам великодушно, позволяя им работать и получать льготы. Их воспринимают как временных посетителей, а не как мигрантов. Изначально им разрешили остаться на три года, но вскоре они смогут продлить визы на 18 месяцев. После пяти лет пребывания в Британии большинство иностранных рабочих и беженцев могут подать на постоянное жительство.
Миграционные правила для украинцев были созданы последним правительством тори. Они оставляют дилемму для нового лейбористского правительства, особенно если конфликт затянется. Британия может столкнуться с необходимостью сказать высокообразованной группе людей, быстро обживающихся в стране, что они должны уехать.