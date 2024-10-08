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ВС России поразили склад и цех ВСУ по производству БПЛА - 08.10.2024, ПРАЙМ
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ВС России поразили склад и цех ВСУ по производству БПЛА
ВС России поразили склад и цех ВСУ по производству БПЛА - 08.10.2024, ПРАЙМ
ВС России поразили склад и цех ВСУ по производству БПЛА
Российские войска за сутки нанесли удары по украинскому контейнеровозу с боеприпасами, складу и цеху по производству беспилотников, сообщает Министерство... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T12:24+0300
2024-10-08T12:26+0300
спецоперация на украине
вс россии
оружие
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российские войска за сутки нанесли удары по украинскому контейнеровозу с боеприпасами, складу и цеху по производству беспилотников, сообщает Министерство обороны России."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142-х районах", - говорится в сообщении ведомства.При этом были задействованы авиация, ударные дронов и артиллерия. Также сбиты три реактивных снаряда HIMARS и 49 дронов. С начала специальной военной операции уничтожено 646 самолетов, 283 вертолета, более 33 тыс. беспилотников и значительное количество другой военной техники.
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вс россии, оружие
Спецоперация на Украине, ВС России, оружие
12:24 08.10.2024 (обновлено: 12:26 08.10.2024)
 
ВС России поразили склад и цех ВСУ по производству БПЛА

Минобороны России: ВС России поразили склад и цех по производству БПЛА

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российские войска за сутки нанесли удары по украинскому контейнеровозу с боеприпасами, складу и цеху по производству беспилотников, сообщает Министерство обороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142-х районах", - говорится в сообщении ведомства.
При этом были задействованы авиация, ударные дронов и артиллерия. Также сбиты три реактивных снаряда HIMARS и 49 дронов. С начала специальной военной операции уничтожено 646 самолетов, 283 вертолета, более 33 тыс. беспилотников и значительное количество другой военной техники.
 
Спецоперация на УкраинеВС Россииоружие
 
 
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