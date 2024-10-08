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Российские военные продвигаются в центр Торецка

Российские военные продвигаются в центр Торецка - 08.10.2024, ПРАЙМ

Российские военные продвигаются в центр Торецка

ВС России продвигаются в центр Дзержинска (украинское название - Торецк). Российские подразделения заняли практически всю многоэтажную застройку. Об этом в... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T22:00+0300

2024-10-08T22:00+0300

2024-10-08T22:00+0300

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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. ВС России продвигаются в центр Дзержинска (украинское название - Торецк). Российские подразделения заняли практически всю многоэтажную застройку. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. По его словам, российские войска "продвигаются сразу в нескольких направлениях". Первое из них от шахты "Северная" вдоль железной дороги, чтобы охватить город с севера. В то же время от шахты "Северная", как пояснил Кимаковский, российские бойцы "двинулись в центр города, захватив фактически всю многоэтажную застройку".

https://1prime.ru/20241008/ukraina-852063306.html

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вс рф, продвижение, днр