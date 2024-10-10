https://1prime.ru/20241010/avto-852097967.html

Эксперт предостерег от покупки Renault Sandero с пробегом

Эксперт предостерег от покупки Renault Sandero с пробегом - 10.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт предостерег от покупки Renault Sandero с пробегом

Автомобиль Renaut Sandero можно приобрести на вторичном рынке за 700 тысяч рублей, рассказал автомобильный эксперт Сергей Зиновьев в беседе с изданием "За... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T09:27+0300

2024-10-10T09:27+0300

2024-10-10T09:27+0300

россия

renault

авто

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Автомобиль Renaut Sandero можно приобрести на вторичном рынке за 700 тысяч рублей, рассказал автомобильный эксперт Сергей Зиновьев в беседе с изданием "За рулем".По словам Зиновьева, за 700 тысяч рублей можно приобрести машину возрастом 11-12 лет. У Sandero надежные двигатели, которые могут пройти от 250 до 350 тысяч километров, но есть и недостатки, например, отсутствие полного привода, серьезные проблемы с коррозией, скромный салон и дешевое оснащение.Ранее эксперт также упоминал недостатки автомобиля Hyundai Tucson третьего поколения. Основные проблемы наблюдались у версии, оснащенной надувными моторами и роботизированными коробками передач.

https://1prime.ru/20240917/renault-851625884.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, renault, авто