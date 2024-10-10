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Эксперт предостерег от покупки Renault Sandero с пробегом
Эксперт предостерег от покупки Renault Sandero с пробегом - 10.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт предостерег от покупки Renault Sandero с пробегом
Автомобиль Renaut Sandero можно приобрести на вторичном рынке за 700 тысяч рублей, рассказал автомобильный эксперт Сергей Зиновьев в беседе с изданием "За... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T09:27+0300
2024-10-10T09:27+0300
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Автомобиль Renaut Sandero можно приобрести на вторичном рынке за 700 тысяч рублей, рассказал автомобильный эксперт Сергей Зиновьев в беседе с изданием "За рулем".По словам Зиновьева, за 700 тысяч рублей можно приобрести машину возрастом 11-12 лет. У Sandero надежные двигатели, которые могут пройти от 250 до 350 тысяч километров, но есть и недостатки, например, отсутствие полного привода, серьезные проблемы с коррозией, скромный салон и дешевое оснащение.Ранее эксперт также упоминал недостатки автомобиля Hyundai Tucson третьего поколения. Основные проблемы наблюдались у версии, оснащенной надувными моторами и роботизированными коробками передач.
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россия, renault, авто
Эксперт предостерег от покупки Renault Sandero с пробегом
Автоэксперт Зиновьев: Renault Sandero с пробегом страдает от коррозии кузова
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ.
Автомобиль Renaut Sandero можно приобрести на вторичном рынке за 700 тысяч рублей, рассказал
автомобильный эксперт Сергей Зиновьев в беседе с изданием "За рулем".
По словам Зиновьева, за 700 тысяч рублей можно приобрести машину возрастом 11-12 лет. У Sandero надежные двигатели, которые могут пройти от 250 до 350 тысяч километров, но есть и недостатки, например, отсутствие полного привода, серьезные проблемы с коррозией, скромный салон и дешевое оснащение.
Ранее эксперт также упоминал недостатки автомобиля Hyundai Tucson третьего поколения. Основные проблемы наблюдались у версии, оснащенной надувными моторами и роботизированными коробками передач.
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