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Lexus представил топовую версию своего внедорожника с гибридной установкой - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Lexus представил топовую версию своего внедорожника с гибридной установкой
Lexus представил топовую версию своего внедорожника с гибридной установкой - 10.10.2024, ПРАЙМ
Lexus представил топовую версию своего внедорожника с гибридной установкой
Производитель премиальных автомобилей Lexus представил новую топовую версию своего флагманского внедорожника LX в гибридном исполнении. Об этом сообщил портал... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T19:54+0300
2024-10-10T19:54+0300
экономика
авто
lexus
внедорожники
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Производитель премиальных автомобилей Lexus представил новую топовую версию своего флагманского внедорожника LX в гибридном исполнении. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу бренда.Отмечается, что несмотря на гибридную силовую установку, Lexus LX 700h продолжает оставаться полноценным внедорожником, который может преодолевать броды глубиной до 700 миллиметров. Батарея гибридной системы является водонепроницаемой. В данную систему входят двигатель V6 и десятиступенчатая автоматическая трансмиссия. Электродвигатель находится между ними. Внедорожник оснащен полным приводомAutonews.ru сообщил, что габариты Autonews.ru составляют 5100 х 1990 х 1895 миллиметров, высота колесной базы — 2850 миллиметров. Снаряженная масса машины составляет 2780 килограммов.Также отмечается, что новая модель способна запускать двигатель внутреннего сгорания вне зависимости от гибридной системы и позволяет продолжать движение. Кроме того, даже в аварийном режиме у Lexus LX 700h работают основные функции, в том числе пониженный ряд, регулировка высоты дорожного просвета и система распределения крутящего момента.Помимо новой силовой установки, внедорожник оборудовали усовершенствованными медиасистемой с 12,3-дюймовым экраном и интерфейсом, которая может поддерживать Apple CarPlay и Android Auto.
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авто, lexus, внедорожники
Экономика, Авто, Lexus, внедорожники
19:54 10.10.2024
 
Lexus представил топовую версию своего внедорожника с гибридной установкой

Autonews.ru: внедорожник Lexus LX впервые получил гибридную установку

© Фото : Lexus Автомобиль Lexus LX 2024
Автомобиль Lexus LX 2024 - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© Фото : Lexus
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Производитель премиальных автомобилей Lexus представил новую топовую версию своего флагманского внедорожника LX в гибридном исполнении. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу бренда.
Отмечается, что несмотря на гибридную силовую установку, Lexus LX 700h продолжает оставаться полноценным внедорожником, который может преодолевать броды глубиной до 700 миллиметров. Батарея гибридной системы является водонепроницаемой. В данную систему входят двигатель V6 и десятиступенчатая автоматическая трансмиссия. Электродвигатель находится между ними. Внедорожник оснащен полным приводом
Autonews.ru сообщил, что габариты Autonews.ru составляют 5100 х 1990 х 1895 миллиметров, высота колесной базы — 2850 миллиметров. Снаряженная масса машины составляет 2780 килограммов.

Также отмечается, что новая модель способна запускать двигатель внутреннего сгорания вне зависимости от гибридной системы и позволяет продолжать движение. Кроме того, даже в аварийном режиме у Lexus LX 700h работают основные функции, в том числе пониженный ряд, регулировка высоты дорожного просвета и система распределения крутящего момента.

Помимо новой силовой установки, внедорожник оборудовали усовершенствованными медиасистемой с 12,3-дюймовым экраном и интерфейсом, которая может поддерживать Apple CarPlay и Android Auto.
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